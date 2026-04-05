ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Οι επιλογές Λουτσέσκου και Μπενίτεθ για την ενδεκάδα

Οnsports Team

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός : Δείτε τις ενδεκάδες για το ντέρμπι της Τούμπας στην πρεμιέρα των playoffs της Super League.

Τα playoffs της Super League ξεκινούν την Κυριακή (5/4) και η μάχη για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή αναμένεται ιδιαίτερα αμφίρροπη.

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 19:00, θέλοντας τη νίκη για να μην μείνει ακόμα πιο πίσω στη βαθμολογία.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ αντί του Γιώργου Γιακουμάκη για την επίθεση, ενώ ο Σάστρε επιστρέφει στα δεξιά της άμυνας μετά από καιρό, αντί του Σάντσεζ.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Τσιφτσής, με τετράδα στην άμυνα τους Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Το δίδυμο στα χαφ δεν αλλάζει, με τους Οζντόεφ και Ζαφείρη, ενώ οι Τάισον, Κωνσταντέλιας και Χατσίδης αποτελούν την τριπλέτα, πίσω από τον προωθημένο Γερεμέγιεφ.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάστρε, Μιχαηλίδης, Κετζιόρα, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Χατζίδης, Γερεμέγιεφ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε τριάδα στην άμυνα, όπως αναμενόταν, με τον Τσιριβέγια να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια παραμένει ο Αλμπάν Λαφόν, έχοντας μπροστά του τους Τιν Γεντβάι, Ίνγκι Ίνγκασον και Χάβι Ερνάντεθ. Στη δεξιά πλευρά θα κινείται ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ενώ αριστερά βρίσκεται ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή ξεκινούν οι Πέδρο Τσιριβέγια και Τάσος Μπακασέτας, ενώ πίσω από τον Ανδρέα Τετέι, θα βρίσκονται οι Βισέντε Ταμπόρδα και Φακούντο Πελίστρι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Γεντβάι, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τετέι.