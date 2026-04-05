ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Κόσμος συνόδευσε την αποστολή στην Τούμπα

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός : Φίλαθλοι του «Δικέφαλου» βρέθηκαν στο Makedonia Palace και αποθέωσαν τους παίκτες της ομάδας τους, πριν το μεγάλο παιχνίδι με το «τριφύλλι».

Ο μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ είναι το πρωτάθλημα. Η πρώτη υποχρέωση στα playoffs της Super League, είναι το μεγάλο ματς με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Οι φίλοι του «Δικέφαλου» πέρα από την παρουσία τους στο γήπεδο, βρέθηκαν από πολύ νωρίς στο πλευρό της ομάδας τους.

Για την ακρίβεια μαζεύτηκαν στο Makedonia Palace, όπου είχε καταλύσει η αποστολή. Εκεί αποθέωσαν τον Ράζβαν Λουτσέσκου και τους παίκτες του, τη στιγμή που επιβιβάζονταν στο πούλμαν για να αναχωρήσει η αποστολή για την Τούμπα.

Μηχανοκίνητη πορεία πολλών φίλων του ΠΑΟΚ, συνόδευσε την αποστολή μέχρι το γήπεδο. Θέλοντας να «ντοπάρει» ψυχολογικά τους «ασπρόμαυρους».