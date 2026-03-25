ΑΕΚ: Κάκωση στον αστράγαλο ο Βάργκα – Δεν ανησυχούν ενόψει πλέι οφ
Onsports Team 25 Μαρτίου 2026, 19:47
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Κάκωση στον αστράγαλο ο Βάργκα – Δεν ανησυχούν ενόψει πλέι οφ

Ο Ούγγρος φορ της ΑΕΚ δεν έχει πρόβλημα με ενοχλήσεις κι έτσι όλα δείχνουν πως δεν τίθεται θέμα συμμετοχής του στο ματς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Η ΑΕΚ αρχίζει τις υποχρεώσεις της στα πλέι οφ σε περίπου 10 μέρες από τώρα, στην έδρα του Ολυμπιακού. Σε εκείνο το ματς θα έχει όπως όλα δείχνουν τον Μπαρνάμπας Βάργκα. Ο Ούγγρος επιθετικός που τραυματίστηκε στο ματς με την Κηφισιά, έκανε μαγνητική στην Ουγγαρία.

Όπως διαπιστώθηκε έχει κάκωση στον αστράγαλο. Για την ακρίβεια στον πρόσθιο αστραγαλοπερονιαιο σύνδεσμο δεξιάς ποδοκνημικής. Πρόβλημα το οποίο δεν είναι σοβαρό και δεν του προκαλεί και ενοχλήσεις.

Μένει να φανεί τι θα γίνει στα ματς της Ουγγαρίας. Έχει δύο φιλικά με Σλοβενία και Ελλάδα. Το πιθανότερο είναι ο παίκτης της ΑΕΚ να προφυλαχθεί.

 



