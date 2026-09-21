Super League 2: Ολοκληρώνεται με τρεις αναμετρήσεις η τρίτη αγωνιστική - Αναλυτικό πρόγραμμα

Δείτε το πρόγραμμα των τελευταίων αναμετρήσεων της 3ης αγωνιστικής της Super League 2

Super League 2: Ολοκληρώνεται με τρεις αναμετρήσεις η τρίτη αγωνιστική - Αναλυτικό πρόγραμμα
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Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (21/9) η αγωνιστική δράση της 3ης αγωνιστικής της Super League 2.

Στην Κομοτηνή, ο Πανθρακικός φιλοξενεί τη Νίκη Βόλου στις 17:00, σε μία αναμέτρηση όπου οι Θεσσαλοί αναζητούν το πρώτο τους «τρίποντο» στη φετινή διοργάνωση. Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά θέλει να αφήσει πίσω της το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη.

Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ Β’ υποδέχεται τον Νέστο Χρυσούπολης, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τις βοηθήσει στη συνέχεια της σεζόν.

Νωρίτερα, στις 16:00, ο ΠΑΣ Πύργος αντιμετωπίζει την ΑΕΛ Novibet, σε ένα ακόμη παιχνίδι που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας (21/9)

ΠΑΣ Πύργος - ΑΕΛ Novibet (16:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Πανθρακικός - Νίκη Βόλου (17:00, SL2 Official)

ΠΑΟΚ Β’ - Νέστος Χρυσούπολης (17:00)

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