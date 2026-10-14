Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου είχε δύο συναντήσεις με τον πρόεδρο της Μάντσεστερ Σίτι

Νέος θόρυβος ξέσπασε στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφορικά με τη σχέση μεταξύ του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ και της Μάντσεστερ Σίτι, που βρίσκεται στο επίκεντρο υπόθεσης η οποία αφορά 115 παραβιάσεις των κανονισμών της Premier League.

Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Sun, ο πρώην δήμαρχος της πόλης του Μάντσεστερ υποβάθμισε τη σημασία των επαφών του με τον πρόεδρο του συλλόγου, Καλντούν Αλ Μουμπάρακ, ισχυριζόμενος ότι είχε μόνο μία σημαντική συνάντηση - το 2021.

Ωστόσο, ένα μητρώο δηλώσεων συμφερόντων -το οποίο αφαιρέθηκε στη συνέχεια από τον ιστότοπο της Αρχής Greater Manchester Combined Authority αλλά ανακτήθηκε από την εφημερίδα- καταγράφει δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Μπέρναμ, τότε δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ (Greater Manchester), φιλοξενήθηκε από το στέλεχος του συλλόγου σε πολυτελή σουίτα στο στάδιο «Έτιχαντ».

Τον Αύγουστο του 2017 παρευρέθηκε σε δείπνο αξίας 338 λιρών (περίπου 390 ευρώ), ενώ τον Απρίλιο του 2018 ήταν προσκεκλημένος του συλλόγου στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, λαμβάνοντας παροχές αξίας 699 λιρών (περίπου 800 ευρώ). Τον επόμενο μήνα, ο σύλλογος τού προσέφερε επίσης δύο εισιτήρια για συναυλία του Εντ Σίραν, αξίας 150 λιρών (περίπου 170 ευρώ). Η συνολική αξία των παροχών που έλαβε ανήλθε σε σχεδόν 1.200 λίρες (περίπου 1.380 ευρώ).

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται σε συνέχεια της δέσμευσης που είχε αναλάβει ο Μπέρναμ ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων να επιδείξει πλήρη διαφάνεια σχετικά με τις επαφές του με τους ιδιοκτήτες της Σίτι, οι οποίοι συνδέονται με το Άμπου Ντάμπι.

Η Ενιαία Αρχή του Μείζονος Μάντσεστερ επιβεβαίωσε ότι ο δήμαρχος υπήρξε προσκεκλημένος του συλλόγου σε αρκετές περιπτώσεις, αν και υποστηρίζει ότι πραγματοποιήθηκε μόνο μία επίσημη συνάντηση με τον Αλ Μουμπάρακ, τον Οκτώβριο του 2021.

Εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης ζητούν διευκρινίσεις. Ο βουλευτής Ρόμπερτ Τζένρικ κατηγόρησε τον Μπέρναμ ότι παραπλάνησε το κοινό, ενώ ο σκιώδης υπουργός Αθλητισμού, Λούι Φρεντς, άσκησε κριτική για την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τις συζητήσεις και τα θέματα που εξετάστηκαν.

Το ζήτημα απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα αφότου μια ανεξάρτητη επιτροπή κατηγόρησε τη Μάντσεστερ Σίτι για περισσότερες από εκατό παραβιάσεις των κανονισμών της Premier League. Ο σύλλογος εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες.