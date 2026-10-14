Το πρόγραμμα του Final Four στο 10ο Πανευρωπαϊκo Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Αστυνομικών Ανδρών

Η διοργάνωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, υπό την αιγίδα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και υπό την Αιγίδα και Ευγενική Υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, και με την υποστήριξη της F.I.B.A. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) και του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.

Η αντιπροσωπευτική ομάδα Καλαθοσφαίρισης της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος και της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού αστυνομικού αθλητισμού. Στα εννέα (9) Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα, έχει κατακτήσει συνολικά πέντε (5) χρυσά μετάλλια, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) συνεχόμενα, καθώς και ένα (1) ασημένιο μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας διαχρονικά την αγωνιστική της υπεροχή.

Στη Ραφήνα θα αγωνιστούν οι τέσσερις κορυφαίες αντιπροσωπευτικές ομάδες της Ευρώπης, (Ελλάδα, Γερμανία, Λιθουανία, Ολλανδία) όπως αυτές προέκυψαν από τους προκριματικούς αγώνες της USPE. Οι φίλοι του αθλητισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα μοναδικό διήμερο υψηλού επιπέδου, με δυνατές αναμετρήσεις, έντονο συναγωνισμό και θέαμα, που θα αναδείξει τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι, της συναδελφικότητας και της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των αστυνομικών της Ευρώπης.

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους τους φορείς που συμβάλλουν στην υλοποίηση της διοργάνωσης, καθώς και προς τους χορηγούς και υποστηρικτές που στηρίζουν έμπρακτα την προσπάθεια για την επιτυχή διεξαγωγή της.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται: Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, για την αιγίδα τους.

Στην Περιφέρεια Αττικής, για τη συνδιοργάνωση.

Στο Υπουργείο Τουρισμού και στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), για την αιγίδα και την υποστήριξή τους.

Στη FIBA και στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.), για την υποστήριξή τους.

Στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, για τη συμβολή του στη φιλοξενία της διοργάνωσης.

Επίσης ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και την υποστήριξή τους, τη Physis Laboratory και το brand AMINO ANIMO, την Aegean Airlines, το κατάστημα Δουκάτο και C&C, τον Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε., την Αιγέας ΑΜΚΕ, την εταιρία Therasys, τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα, το Avra Hotel, την εταιρία Analyze That, την Helenvita, τη Pizza Fan, τον οργανισμό Συμμαχία για την Ελλάδα, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τους Eθελοντές Σαμαρείτες, τον Αργοναύτη Ραφήνας, και την Greek Basket League.

Η συμβολή όλων αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την πραγματοποίηση μιας διοργάνωσης διεθνούς εμβέλειας και αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας δημόσιων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη του αστυνομικού αθλητισμού.

Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος ευχαριστεί, επίσης, όλους όσοι εργάζονται για την προετοιμασία και την ομαλή διεξαγωγή του Πρωταθλήματος, συμβάλλοντας στην προβολή της χώρας μας και του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026

10:00 – Τελετή Έναρξης

11:30–13:30 – Α΄ Ημιτελικός: ΕΛΛΑΔΑ – ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

14:00–16:00 – Β΄ Ημιτελικός: ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026

10:00–12:00 – Μικρός Τελικός

12:30–14:30 – Τελικός

15:00–16:00 – Τελετή Απονομής Μεταλλίων

Τόπος διεξαγωγής: Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ραφήνας – Πικερμίου.