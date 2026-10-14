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Youth League: Ιστορική νίκη της ΑΕΚ κόντρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ

Η Κ19 της ΑΕΚ πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της στο Youth League, επικρατώντας με 2-1 της Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Youth League: Ιστορική νίκη της ΑΕΚ κόντρα στην Σαχτάρ Ντόνετσκ
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Η Κ19 της ΑΕΚ πέτυχε μια σημαντική ευρωπαϊκή επιτυχία, επικρατώντας με 2-1 της Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη 2η αγωνιστική του Youth League και πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας της στη διοργάνωση.

Η ΑΕΚ μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 19ο λεπτό. Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Αμανατίδη, ο Φιλιππιάδης βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και με κοντινό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στους «κιτρινόμαυρους» με 1-0.

Η Ένωση δεν περιορίστηκε στη διαχείριση του αποτελέσματος, αλλά συνέχισε να αναζητά ένα δεύτερο γκολ, το οποίο θα της έδινε μεγαλύτερη ασφάλεια. Η επιμονή της ΑΕΚ απέδωσε καρπούς στο 52ο λεπτό. Ο Γκολφίνος έβγαλε εξαιρετική κάθετη μπαλιά προς τον Αργυρίου, ο οποίος κοντρόλαρε άψογα και εκτέλεσε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, διαμορφώνοντας το 2-0.

Η Σαχτάρ, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Αύξησε την πίεσή της και στο 66ο λεπτό κατάφερε να μειώσει σε 2-1, με τον Τιουτιούνοφ να εκμεταλλεύεται την αδράνεια στην αμυντική γραμμή της ΑΕΚ. Στα τελευταία λεπτά, οι Ουκρανοί πίεσαν για την ισοφάριση, όμως η Κ19 της ΑΕΚ διατήρησε την ψυχραιμία της και υπερασπίστηκε το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

AEK (Περικλής Παπαγιάννης): Ιωάννου, Ταμπάκογλου, Ψυρόπουλος (65′ Τσαραμανίδης), Φιλιππιάδης, Ρίννης, Γκολφίνος (83′ Στεργιανόπουλος), Σκάκιτς, Φρατζεσκάκης (83′ Νταμπίζας), Σιούτας (70′ Γεωργίου), Αμανατίδης (70′ Τσαντήλας), Αργυρίου.

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