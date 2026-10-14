Μαρσέιγ: «Να χτίσουμε αυτοπεποίθηση με τον Ολυμπιακό, παίζει με ένταση» - Όσα είπε ο Ζενεσιό

Ο 60χρονος Γάλλος προπονητής, αφού χαρακτήρισε το παιχνίδι ως «το πιο σημαντικό» για τη δύσκολη εβδομάδα της Μαρσέιγ, έθεσε ως στόχος «να πετύχουμε ένα δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα, αφού είναι ο καλύτερος τρόπος για να χτίσουμε αυτοπεποίθηση».

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπρούνο Ζενεσιό:

Για τον Παϊσάο:

«Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μαζί του. Υπάρχει πάντα εξήγηση για όλα. Όπως γνωρίζετε, ο Ιγκόρ θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε φύγει για τη Σάντερλαντ· αυτό δεν συνέβη για διάφορους λόγους. Ίσως δεν έχει ξεπεράσει ακόμα πλήρως την απογοήτευση εκείνης της υπόθεσης. Γίνεται πολύς λόγος για τη συνεισφορά του στην επίθεση, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν έχει πλέον τα ίδια επιθετικά νούμερα με παλαιότερα. Ωστόσο, το επίπεδο της αφοσίωσής του παραμένει αμετάβλητο: επιστρέφει στην άμυνα και βοηθάει το αριστερό μπακ. Διέρχεται μια φάση αμφισβήτησης του εαυτού του και εναπόκειται σε εμάς να του δείξουμε ότι τον εμπιστευόμαστε. Αυτές είναι οι στιγμές που χρειάζεται τη στήριξη και τη βοήθειά μας για να ξαναβρεί τον επιθετικό του ρυθμό. Γνωρίζει ότι μπορεί να βασίζεται σε εμάς. Μερικές φορές δεν χρειάζονται πολλά , αρκεί μια σπίθα, ένα γκολ. Για τους επιθετικούς, η αυτοπεποίθηση παίζει καθοριστικό ρόλο».

Την ενδεκάδα:

«Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πρέπει να λάβουμε υπόψη όταν συμμετέχουμε σε πολλές διοργανώσεις , όπως το αν θα προχωρήσουμε σε ροτέισον ή όχι: η τρέχουσα αγωνιστική κατάσταση, η κατάσταση των παικτών που επανέρχονται από μικροτραυματισμούς, οι συνθήκες του αγώνα... Αύριο, πολλοί από τους παίκτες που αγωνίστηκαν κόντρα στην Τρουά θα βρίσκονται στο αρχικό σχήμα».

Τη θέση του Γουέα:

«Είναι κάτι που συζητάμε με το προπονητικό επιτελείο· γι' αυτό τον χρησιμοποιήσαμε σε αυτή τη θέση απέναντι στη Μονπελιέ. Χρειαζόμαστε παίκτες που μπορούν να αγωνιστούν σε πολλές θέσεις, καθώς το ρόστερ μας είναι αριθμητικά περιορισμένο. Είναι μία από τις επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας. Επίσης, ο Μπεζαχάφ έστειλε το δικό του μήνυμα την Κυριακή στον αγώνα με την Τρουά».

Την παρουσία νεαρών παικτών στο ρόστερ:

«Μπορούν να φέρουν μια αίσθηση ανεμελιάς με τη θετική έννοια της λέξης. Πιστεύω ότι πρέπει πάντα να βρίσκουμε μια ισορροπία. Χρειαζόμαστε συνέχεια, αλλά πρέπει επίσης να τους αξιολογούμε σε βάθος χρόνου και σε αρκετά παιχνίδια, να διασφαλίζουμε ότι παραμένουν συγκεντρωμένοι στο γήπεδο και να φροντίζουμε ώστε να μην επηρεάζονται υπερβολικά ή να μην αποσπάται η προσοχή τους από όσα λέγονται γύρω τους. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα πάντα μεγεθύνονται, είτε θετικά είτε αρνητικά. Πρέπει να είναι σε θέση να παίρνουν αποστάσεις από όλα αυτά».

Τη διαχείριση του ρόστερ:

«Μερικές φορές έχεις ένα όραμα μεσοπρόθεσμης προοπτικής, αλλά τα γεγονότα, όπως οι τραυματισμοί, σε αναγκάζουν να κάνεις κάτι διαφορετικό. Μου αρέσει να έχω ένα μεσοπρόθεσμο πλάνο, προσεγγίζοντας παράλληλα κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Παρακολουθώ στενά τι συμβαίνει στις προπονήσεις και στους αγώνες, καθώς και τη συμπεριφορά των παικτών. Έτσι διαμορφώνουμε και τις ομάδες μας για το επερχόμενο αγωνιστικό πρόγραμμα: πέντε παιχνίδια σε 15 ημέρες».

Τη διαχείριση των Μπεζαχάφ και Καμισοκό:

«Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, ανάλογα με τη θέση, τις ανάγκες της ομάδας και τα δεδομένα – καθώς και με το τι συνέβη στην Τρουά. Όσον αφορά τους εξωτερικούς παράγοντες που τους περιβάλλουν, τους εφιστούμε την προσοχή. Πρέπει να αποδέχονται τον έπαινο, αλλά και να παραμένουν συγκεντρωμένοι και να ακούν όσα τους λέμε».

Τον Άνχελ Γκόμες:

«Συνολικά, είμαι ικανοποιημένος από τις εμφανίσεις του από την αρχή της σεζόν, παρόλο που τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα στο ματς με την Τρουά. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είχαμε μεγάλο έλεγχο στο μισό του αντιπάλου. Δουλεύει πολύ σκληρά, μπορεί να αγωνιστεί σε διάφορες θέσεις και αυτό είναι σημαντικό για την ομάδα μας. Τον γνωρίζω καλά· είναι σε θέση να παίξει και πιο πίσω».

Τις προσδοκίες του ενόψει του αυριανού αγώνα:

«Στόχος μου είναι να πετύχουμε ένα δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα, είναι ο καλύτερος τρόπος για να χτίσουμε αυτοπεποίθηση. Θέλω να δείξουμε λίγο μεγαλύτερη ποιότητα στο παιχνίδι μας και να αναλάβουμε περισσότερες πρωτοβουλίες. Θεωρώ ότι ήμασταν πολύ διστακτικοί στο πρώτο ημίχρονο με την Τρουά. Θα ήθελα να πάρουμε το αποτέλεσμα, ανακτώντας παράλληλα την ποιότητα παιχνιδιού που είχαμε δείξει νωρίτερα στη σεζόν όπως για παράδειγμα απέναντι στην Παρί ή τη Ρεν. Αυτό είναι που χρειάζεται για να αποκτήσουμε σταθερότητα».

Την επιστροφή της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις:

«Το πάθος είναι πάντα παρόν στον σύλλογό μας. Το νιώθουμε τις ημέρες των αγώνων. Όταν παίζεις στην Τρουά και έχεις την αίσθηση ότι παίζεις εντός έδρας, αυτό λέει πολλά. Το βιώνουμε καθημερινά και αυτό θα πρέπει να αποτελεί επιπλέον δύναμη. Δεν θεωρώ ότι πρόκειται για παγίδα για την πορεία στο πρωτάθλημα. Γίνεται πολύς λόγος για το βεβαρημένο πρόγραμμα και την κόπωση που μπορεί να συσσωρευτεί. Αυτό ισχύει, αλλά η συμμετοχή στην Ευρώπη μπορεί επίσης να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση ενόψει πρωταθλήματος, εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά. Υπάρχουν δύο σύλλογοι –η Λιλ και η Ρεν– όπου καταγράψαμε αήττητα σερί ενώ αγωνιζόμασταν παράλληλα στην Ευρώπη. Φυσικά, η κόπωση μπορεί να κάνει την εμφάνισή της, αλλά αν η δυναμική είναι θετική, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σπουδαία πράγματα».

Τον πιο σημαντικό αγώνα της εβδομάδας για τη Μαρσέιγ:

«Ο αυριανός αγώνας πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για να συγκεντρώσουμε βαθμούς στη διοργάνωση, καθώς χάσαμε ήδη κάποιους στο πρώτο παιχνίδι. Μια νίκη και μια καλή εμφάνιση θα μας επιτρέψουν να προετοιμαστούμε καλύτερα και να πάμε στον αγώνα της Κυριακής με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Πιστεύω ότι το αυριανό παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό τουλάχιστον με βάση τα τωρινά δεδομένα. Πρέπει να συνδέσουμε αυτά τα δύο παιχνίδια μεταξύ τους. Χρειαζόμαστε μια ανταγωνιστική ομάδα αύριο, ώστε να χτίσουμε αυτοπεποίθηση και να προσεγγίσουμε το ματς της Κυριακής στην καλύτερη δυνατή κατάσταση».

Τις απουσίες:

«Δύο παίκτες θα απουσιάζουν από τον αυριανό αγώνα. Ο Ντέρεκ και ο Πιέρ, ο οποίος παρουσιάζει βελτίωση και είμαστε αρκετά αισιόδοξοι.»

Για τους εκτελεστές των πέναλτι:

«Οι Γκουιρί και Παϊσάο ήταν οι ορισμένοι εκτελεστές. Ωστόσο, εκείνη τη στιγμή είχαν ήδη αντικατασταθεί. Είναι ευθύνη των παικτών που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο να αποφασίσουν μεταξύ τους. Νομίζω ότι ο Ιμάντ έχει ευστοχήσει στα 17 από τα 18 πέναλτι και ήθελε πολύ να το εκτελέσει για να πετύχει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της OM. Όχι δεν πρόκειται να πάρει τη θέση του Γκουιρί στην ιεραρχία θα διατηρήσουμε τα πράγματα ως έχουν».

Τον Ολυμπιακό:

«Διαθέτουν ορισμένους πολύ καλούς Έλληνες και ξένους παίκτες. Πρόκειται για κορυφαίο σύλλογο του ελληνικού πρωταθλήματος, συνηθισμένο να αγωνίζεται τακτικά στο Champions League. Είναι μια ομάδα που άλλαξε προπονητή πριν από τρία παιχνίδια και έκτοτε παραμένει αήττητη. Πρόκειται για ένα σύνολο που παίζει επιθετικά και με μεγάλη ένταση. Για εμάς, θα είναι καθοριστικής σημασίας να βρούμε ξανά την ποιότητα στο παιχνίδι μας. Για να μπορέσουμε να βγούμε από την πίεση που θα ασκήσουν παίζοντας τη μπάλα, θα πρέπει να είμαστε τεχνικά πάρα πολύ καλοί».