Νέα επίθεση Μπέου σε Λανουά: «Ούτε τα προσχήματα δεν κρατάτε - Είστε λίγος»

Νέα δημόσια τοποθέτηση με αιχμές κατά του Στεφάν Λανουά έκανε ο Αχιλλέας Μπέος, με αφορμή τον ορισμό του Τάσου Παπαπέτρου στην αναμέτρηση του Βόλου με τον Λεβαδειακό, η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (17/10, 17:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League.

Ο ισχυρός άνδρας της θεσσαλικής ΠΑΕ επανήλθε στο ζήτημα των διαιτητικών ορισμών μέσω ανάρτησής του στο Facebook, μετά την αρχική έκφραση της δυσαρέσκειάς του για τις επιλογές της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Αυτή τη φορά, εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Γάλλο επικεφαλής της ελληνικής διαιτησίας, χαρακτηρίζοντάς τον «λίγο» και υποστηρίζοντας πως έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το γεγονός ότι ο Παπαπέτρου έχει οριστεί να διευθύνει το βράδυ της Πέμπτης (15/10, 22:00) την αναμέτρηση της Γιαγκελόνια με την Αραράτ για το Europa League και το απόγευμα του Σαββάτου θα βρεθεί στη Λιβαδειά για το παιχνίδι του Βόλου με τον Λεβαδειακό.

Η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου

«(Η… νοσοκόμα θέλει να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει)

Κύριε Λανουά, ούτε τα προσχήματα δεν κρατάτε. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ένας διαιτητής δεν μπορεί να παίξει σε δύο αγώνες εντός 48 ωρών. Εχετε εκτεθεί ανεπανόρθωταΑν λοιπόν σας έχει διαφύγει, σας ενημερώνουμε ότι ο κ. Παπαπέτρου ως διεθνής διαιτητής που είναι, έχει οριστεί να διευθύνει την Πέμπτη στις 10.00 μ.μ. αναμέτρηση του Europa League και το Σάββατο στις 5.00 μ.μ. τον ορίσατε στον αγώνα πρωταθλήματος Λεβαδειακός – Βόλος.

Το γεγονός αυτό από μόνο του αποτελεί λόγο παραίτησης.Αλλα επειδή δεν περιμένουμε να έχετε την ευθιξία για να πράξετε κάτι τέτοιο, αλλάξτε τον κ. Παπαπέτρου από τον αγώνα του Σαββάτου, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα προβούμε σε ένσταση κατά του συγκεκριμένου ορισμού.Λυπούμαστε πολύ κ. Λανουά, αλλά όπως δείχνουν τα φαινόμενα, είστε λίγος».