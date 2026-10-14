Πέιν για Τζέιμς: «Είναι σπουδαίος παίκτης, μεγάλη πίεση το να τον αντικαταστήσω»

Η Αναντολού Εφές πραγματοποίησε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο μεταγραφικό καλοκαίρι, με τον Μάικ Τζέιμς να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινήσεις της, ειδικά μετά την αποχώρηση του Σέιν Λάρκιν.

Ωστόσο, η τουρκική ομάδα στάθηκε άτυχη, καθώς ο Αμερικανός σταρ τραυματίστηκε σοβαρά μόλις στην τρίτη αγωνιστική. Οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη αχιλλείου τένοντα, με τον χρόνο απουσίας του να εκτιμάται στους επτά έως εννέα μήνες.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι άνθρωποι της Εφές, σε συνεργασία με τον προπονητή Πάμπλο Λάσο, αναζήτησαν στην αγορά τον παίκτη που θα μπορούσε να καλύψει το κενό στην περιφέρεια. Η επιλογή τους ήταν ο Κάμερον Πέιν, ο οποίος είχε αφήσει θετικές εντυπώσεις στην πρώτη του παρουσία στη EuroLeague με τη φανέλα της Παρτίζαν.

Ενόψει της αναμέτρησης με την Μπάγερν Μονάχου για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague, ο Πέιν στάθηκε στην πίεση που συνοδεύει την προσπάθεια αντικατάστασης ενός παίκτη με την ποιότητα και την αγωνιστική επιρροή του Μάικ Τζέιμς, αναγνωρίζοντας το μέγεθος της πρόκλησης που έχει μπροστά του.

«Ειλικρινά, το να προσπαθείς να μπεις στα παπούτσια του δημιουργεί αρκετή πίεση. Αλλά την ίδια στιγμή, είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης της Ευρωλίγκας, ένας απίστευτος παίκτης της Ευρωλίγκας. Έχει ήδη αρχίσει να με βοηθάει. Σήμερα μου έστειλε κάποιες αναφορές ανάλυσης της ομάδας.

Θα είναι λίγο δύσκολο, αλλά νομίζω ότι το να βρίσκεσαι στην αρχή της σεζόν το κάνει λίγο πιο εύκολο. Υπάρχει πολύ λιγότερη πίεση σε σύγκριση με το να έρχεσαι στη μέση της σεζόν, επειδή όλοι προσπαθούν ακόμα να μάθουν ο ένας τον άλλον. Είναι σπουδαίο πράγμα να έρχομαι στην ομάδα εδώ και να καλύπτω το κενό, αλλά οι προσευχές μου είναι μαζί του. Ελπίζω να αναρρώσει το συντομότερο δυνατό», ανέφερε ο Πέιν.