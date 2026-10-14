Όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες από το εμφατικό διπλό του «τριφυλλιού» στη Σερβία.

Με μια επιβλητική εμφάνιση στο Βελιγράδι, ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση και έφυγε με ένα σπουδαίο αποτέλεσμα από την έδρα της Παρτίζαν.

Το «τριφύλλι» επικράτησε με 72-55 για την 5η αγωνιστική της EuroLeague, καταγράφοντας την πρώτη εκτός έδρας νίκη του στη φετινή διοργάνωση.

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, η αναμέτρηση είχε ξεχωριστή σημασία και λόγω της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην «Μπεογκράτσκα Αρίνα». Ο κορυφαίος προπονητής γνώρισε την αποθέωση από τους φιλάθλους στην επιστροφή του στη Σερβία.