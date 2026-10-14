Νίκησε τον Ολυμπιακό Β' με 1-0 η Athens Kallithea και ανέβηκε δεύτερη
Σπουδαίο τρίποντο για την αθηναϊκή ομάδα στου Ρέντη.
Σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Athens Kallithea, η οποία επικράτησε με 1-0 του Ολυμπιακού Β΄ στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της Super League 2, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα βρήκε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Συγκεκριμένα, στο 48ο λεπτό, ο Θόδωρος Τσιριγώτης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0, το οποίο παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Athens Kallithea έφτασε τις πέντε νίκες σε έξι αγωνιστικές και τους 15 βαθμούς, παραμένοντας σε τροχιά κορυφής. Πλέον, βρίσκεται στο -3 από την πρωτοπόρο και αήττητη Μαρκό, ενώ έχει αποκτήσει προβάδισμα δύο βαθμών έναντι του Πανιωνίου.
Τα αποτελέσματα
- Νίκη Βόλου-ΑΕΛ 2-2
- Πανθρακικός-Πανσερραϊκός 1-1
- Πύργος-Πανιώνιος 2-0
- Αστέρας Τρίπολης Β΄-Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0
- Ζάκυνθος-Απόλλων Καλαμαριάς 1-1
- ΠΑΟΚ Β΄-Ελλάς Σύρου 0-0
- Νέστος Χρυσούπολης-Μαρκό 1-2
- Ολυμπιακός Β΄ - Καλλιθέα 0-1
Η βαθμολογία
1. Μαρκό 18
2. Athens Kallithea 15
3. Πανιώνιος 13
4. ΑΕΛ 11
5. Ελλάς Σύρου 9
6. Πανθρακικός 8
7. Απόλλων Καλαμαριάς 8
8. Νίκη Βόλου 7
9. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 7
10. Πανσερραϊκός 6
11. Ολυμπιακός Β΄ 5
12. ΠΑΟΚ Β΄ 5
13. Αναγέννηση Καρδίτσας 5
14. Πύργος 5
15. Νέστος Χρυσούπολης 4
16. Ζάκυνθος 2
*Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Σημειώνεται πως η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ έχει δικαίωμα έφεσης κατά της ως άνω απόφασης.