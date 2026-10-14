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Νίκησε τον Ολυμπιακό Β' με 1-0 η Athens Kallithea και ανέβηκε δεύτερη

Σπουδαίο τρίποντο για την αθηναϊκή ομάδα στου Ρέντη.

Νίκησε τον Ολυμπιακό Β' με 1-0 η Athens Kallithea και ανέβηκε δεύτερη
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Σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Athens Kallithea, η οποία επικράτησε με 1-0 του Ολυμπιακού Β΄ στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 5η αγωνιστική της Super League 2, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα βρήκε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Συγκεκριμένα, στο 48ο λεπτό, ο Θόδωρος Τσιριγώτης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0, το οποίο παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Athens Kallithea έφτασε τις πέντε νίκες σε έξι αγωνιστικές και τους 15 βαθμούς, παραμένοντας σε τροχιά κορυφής. Πλέον, βρίσκεται στο -3 από την πρωτοπόρο και αήττητη Μαρκό, ενώ έχει αποκτήσει προβάδισμα δύο βαθμών έναντι του Πανιωνίου.

Τα αποτελέσματα

  • Νίκη Βόλου-ΑΕΛ 2-2
  • Πανθρακικός-Πανσερραϊκός 1-1
  • Πύργος-Πανιώνιος 2-0
  • Αστέρας Τρίπολης Β΄-Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0
  • Ζάκυνθος-Απόλλων Καλαμαριάς 1-1
  • ΠΑΟΚ Β΄-Ελλάς Σύρου 0-0
  • Νέστος Χρυσούπολης-Μαρκό 1-2
  • Ολυμπιακός Β΄ - Καλλιθέα 0-1

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 18

2. Athens Kallithea 15

3. Πανιώνιος 13

4. ΑΕΛ 11

5. Ελλάς Σύρου 9

6. Πανθρακικός 8

7. Απόλλων Καλαμαριάς 8

8. Νίκη Βόλου 7

9. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 7

10. Πανσερραϊκός 6

11. Ολυμπιακός Β΄ 5

12. ΠΑΟΚ Β΄ 5

13. Αναγέννηση Καρδίτσας 5

14. Πύργος 5

15. Νέστος Χρυσούπολης 4

16. Ζάκυνθος 2

*Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Σημειώνεται πως η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ έχει δικαίωμα έφεσης κατά της ως άνω απόφασης.

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