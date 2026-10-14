Κάνγκουα: «Όλα είναι πολύ καλά μέχρι στιγμής – Είχαμε δύο δύσκολες μέρες μετά το ντέρμπι»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League (15/10). Οι «πράσινοι» θέλουν να ξεπεράσουν την ήττα στο ντέρμπι και να αρχίσουν θετικά την πορεία τους στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Κάτι που επισήμανε και ο Κινγκς Κάνγκουα, εκπροσωπώντας τους συμπαίκτες του στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου:

Για την αντίδραση της ομάδας μετά την πρώτη ήττα της σεζόν και το πώς προσεγγίζουν το ευρωπαϊκό ματς: «Καλησπέρα σε όλους. Είχαμε δύο δύσκολες μέρες μετά την ήττα στο ντέρμπι. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε, να κοιτάξουμε το αυριανό παιχνίδι. Ήδη κάναμε τα πάντα για την αυριανή αναμέτρηση και ανυπομονούμε, είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι».

Για το πώς νιώθει με τον σημαντικό ρόλο που έχει στον Παναθηναϊκό και το αν ο τρόπος παιχνιδιού της ομάδας με τον Νίστρουπ του ταιριάζει: «Φυσικά μου ταιριάζει πάρα πολύ. Προσαρμοζόμαστε τακτικά σε όλα τα επίπεδα, οπότε όλα πάνε εξαιρετικά μέχρι στιγμής. Προσαρμοζόμαστε κάθε μέρα στο σύστημα, θεωρώ ότι όλα είναι πολύ καλά μέχρι στιγμής».