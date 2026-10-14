Νίστρουπ: «Ώρα να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στα στάνταρ μας»

Την πρώτη του ευρωπαϊκή πρόκληση καλείται να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη (15/10, 19:45), καθώς φιλοξενεί την Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ, με μοναδικό ζητούμενο να κάνει ποδαρικό με το δεξί στις υποχρεώσεις του.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ τοποθετήθηκε για την αναμέτρηση, αναλύοντας όσα περιμένει να παρουσιάσει το «τριφύλλι» στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και το επίπεδο ετοιμότητας στο οποίο βρίσκεται η ομάδα του ενόψει της αναμέτρησης.

Παράλληλα, ο προπονητής των «πράσινων» αναφέρθηκε στην πίεση που συνοδεύει τον σύλλογο, ενώ στάθηκε και στα σημεία που θα πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του, προκειμένου να φτάσουν στη νίκη και να ξεκινήσουν με τον καλύτερο τρόπο την ευρωπαϊκή τους πορεία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίστρουπ

Για το τι θέλει να δει στο γήπεδο από τον Παναθηναϊκό: «Καταρχάς θα πρέπει να τελειώσουμε την ιστορία της Κυριακής. Χάσαμε σε ένα ντέρμπι, κάτι που μας απογοήτευσε όλους πάρα πολύ. Χάσαμε γιατί εκείνη την στιγμή ήμασταν μακριά από το δικό μας επίπεδο και ο αντίπαλος έπαιξε καλύτερο. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Προφανώς όταν χάνεις ένα ντέρμπι είναι σημαντικό να πάρεις το επόμενο παιχνίδι. Όλοι οι αγώνες είναι σημαντικοί, συμμετέχουμε σε 3 διοργανώσεις και όλη η δουλειά που έχουμε κάνει στην διάρκεια των προκριματικών (την οποία έχετε δει όλοι σας) θέλουμε να μετουσιωθεί σε μια καλή αρχή στο Conference League. Είναι σημαντικό ειδικά μετά από μια ήττα να παίρνεις μια νίκη. Θα είναι πολύ καλό να γυρίσουμε στο μονοπάτι που ήμασταν. Αυτό θα προετοιμαστούμε για να κάνουμε αύριο».

Για την ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια μετά την επίθεση που δέχτηκε ο Τετέι και το πώς το αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός: «Δεν ξέρω ακριβώς σε τι αναφέρεστε, αλλά θα πω μια και έξω. Είμαι ένας προπονητής που μετά από μια ήττα δεν ασχολούμαι με τα social media και τις τρέλες που αναφέρονται σε αυτές. Δυστυχώς μετά το παιχνίδι, χτες δεν μιλήσαμε για τίποτα άλλο πέρα από την απόδοση που είχαμε και την ήττα που υποστήκαμε, σεβόμενοι τον αντίπαλο. Κέρδισαν γιατί ήταν καλύτεροι από εμάς, δεν είχε να κάνει με κάτι άλλο. Κάθε φορά που κερδίζουμε, πολύ σπάνια η αντίπαλη ομάδα δείχνει σεβασμό στον Παναθηναϊκό για τη νίκη του. Πολλά πράγματα λέγονται στον κόσμο του ποδοσφαίρου, θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να επαναφέρω τον Παναθηναϊκό στον δρόμο των νικών. Δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεστε. Γενικά, αν θες να παίξεις στον Παναθηναϊκό ή να είσαι ο προπονητής του, ακούς πάρα πολλά και θα πρέπει να αποδώσεις ξανά αύριο. Αυτό συμβαίνει με εμένα κι αυτό ισχύει και για τους ποδοσφαιριστές. Φυσικά για όλα υπάρχει μια γραμμή. Όταν δεν γνωρίζω ακριβώς τι έχει ειπωθεί, δεν μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο για αυτό».

Για το τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός αύριο: «Να είμαστε ο εαυτός μας και να επαναφέρουμε την απόδοσή μας εκεί που έχουμε συνηθίσει. Αν αποδώσουμε καλά, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσουμε. Όλοι όσοι είναι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είναι για κάποιον λόγο, κάτι έκαναν καλά στο Πρωτάθλημα. Η γενικότερη προσήλωση είναι η αξιολόγηση που κάναμε, κατανοήσαμε ότι χάσαμε το ντέρμπι όχι λόγω ατυχίας ή κακού διαιτητή, αλλά επειδή δεν αποδώσαμε στα συνηθισμένα επίπεδα. Αυτό είναι το μοναδικό που σκεφτόμαστε για αύριο, να επιστρέψουμε στον δρόμο μας».

Για το κατά πόσο έχουν αφομοιώσει οι παίκτες το σύστημά του, σε τι ποσοστό ετοιμότητας βρίσκεται η ομάδα και το εάν η ανάγκη κατάκτησης του Πρωταθλήματος βάζει έξτρα πίεση: «Καταρχάς δεν βλέπω τον εαυτό μου ως τόσο νέο. Έχω υπάρξει πρώτος προπονητής εδώ και 5 χρόνια. Έτσι είναι τα πράγματα, δεν θεωρώ ότι κάνω σε επίπεδο δομής ή σχηματισμών κάτι που δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος του ποδοσφαίρου. Όλοι οι προπονητές έχουν τις ιδέες τους, αυτές προσπαθούν να βάλουν στις ομάδες τους όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τις προάλλες ήμασταν πολύ μακριά. Αν σκεφτώ τις ερωτήσεις που δεχόμουν από εσάς στα προκριματικά, μου λέγατε πότε οι ιδέες μου θα εφαρμοστούν πλήρως στον Παναθηναϊκό. Με τον καιρό! Χρειάζεται χρόνος για να φτάσεις στο κορυφαίο επίπεδο. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε καν κοντά σε αυτό. Προσπαθούμε καθημερινά, ακόμα και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές μπορούν να έχουν μια κακή μέρα μια στο τόσο. Είναι τώρα ευκαιρία να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στις νίκες. Νομίζω ότι έχω πει πολλές φορές, το να είσαι προπονητής στον Παναθηναϊκό με όλη την πίεση και τις προσδοκίες που υπάρχουν, δεν με υποχρέωσε κανείς να πάρω την δουλειά. Είπα το "ναι" αφού έκανα μεγάλη σκέψη. Το να είμαι προπονητής του Παναθηναϊκού, που έχει τόσο πολλούς οπαδούς σε διαφορετικές περιοχές και σκέφτεται πολύ μεγάλα πράγματα για το μέλλον είναι κάτι που με προσελκύει. Υπάρχουν μέρες στην ζωή ενός προπονητή που πονούν περισσότερο από άλλες. Κανείς κορυφαίος προπονητής δεν έχει υποχρεωθεί να πάρει μια δουλειά. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν και σκληρές μέρες, πίεση. Αν δεν μπορείς να ζήσεις με αυτό, τότε θα έπρεπε να πάρω την πτήση πίσω για την Δανία».