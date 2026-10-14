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Νικολογιάννης στο «ΜΠΙΦ»: «Καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό το ματς με την Μπόρατς»

Αναλυτικά όσα είπε ο Τάσος Νικολογιάννης στην διαδικτυακή εκπομπή του Onsports για την πρώτη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στο Confence League 

Νικολογιάννης στο «ΜΠΙΦ»: «Καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό το ματς με την Μπόρατς»
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O Παναθηναϊκός την Πέμπτη το βράδυ (15/10, 19:45) υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League και θέλει να ξεκινήσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι με νίκη και παράλληλα να αφήσει πίσω την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι «αιωνίων».

Ο Τάσος Νικολογιάννης μιλώντας στην καθημερινή διαδικτυακή εκπομπή του Onsports.gr «Το ΜΠΙΦ» τόνισε πως η αυριανή αναμέτρηση με την Μπόρατς αποτελεί μία καλή ευκαιρία για την ομάδα του κόουτς Νίστρουπ, ώστε να παίξει καλό ποδόσφαιρο, να πάρει την νίκη και να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις που μας συνήθισε πριν την διακοπή των Εθνικών ομάδων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τάσος Νικολογιάννης:

https://www.instagram.com/p/DeeZmpdAypN/
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