Το κάλεσμα του Παναθηναϊκού ενόψει Χάποελ: «Χρειαζόμαστε τον καθένα από εσάς»

O Παναθηναϊκός με όπλο του την άμυνα «έπνιξε» την Παρτιζάν και κατάφερε να την κερδίσει με περίσσεια άνεση (55-72), παίρνοντας την πρώτη του εκτός έδρας νίκη για φέτος και συνεχίζοντας το απόλυτο ρεκόρ του στο 5/5.

Πλέον η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στρέφει την προσοχή της στην δεύτερη αναμέτρηση της «διαβολοβδομάδας» την Παρασκευή 16/10 με αντίπαλο την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη στο Telekom Center Athens.

Η ΚΑΕ δημιούργησε ένα εντυπωσιακό βίντεο το οποίο ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλώντας τον κόσμο του Παναθηναϊκού να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας για να διευρύνει τις νίκες της στις 6, γράφοντας χαρακτηριστικά «την Παρασκευή (16/10, 21.15), υπερασπιζόμαστε την έδρα μας για άλλη μια φορά, απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ, και χρειαζόμαστε τον καθένα από εσάς».