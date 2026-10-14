Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε από τον Μεντβέντεφ και έμεινε εκτός συνέχειας από το Shanghai Masters

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 6-4, 7-5 από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και έχασε μεγάλη ευκαιρία να προκριθεί στον πρώτο του για φέτος προημιτελικό σε 1000άρι

Ο Ρώσος ήταν σαφώς ανώτερος στο ξεκίνημα, κρατώντας πολύ άνετα το σερβίς του και φτάνοντας συνολικά σε έξι break points (σε τέσσερα διαφορετικά γκέιμ). Κατάφερε να εκμεταλλευθεί μόνο ένα από αυτά, στο 3ο γκέιμ, αλλά αυτό αποδείχθηκε αρκετό για να του δώσει το πρώτο σετ με 6-4.

Στη συνέχεια ο Τσιτσιπάς βελτίωσε αισθητά το δικό του σερβίς και ισορρόπησε το παιχνίδι, χωρίς όμως να απειλεί με break. Στο 10ο γκέιμ ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να ισοφαρίσει από 40-15, αλλά ο Μεντβέντεφ κέρδισε τους επόμενους δύο πόντους, ισοφάρισε 5-5 και αμέσως μετά έκανε break (χωρίς να χάσει ούτε πόντο μάλιστα) και τελείωσε το σετ και το ματς.

.Πλέον, ο Μεντβέντεφ θα αντιμετωπίσει στη φάση των “8” έναν εκ των Τόμι Πολ και Ζιζού Μπεργκς για μία θέση στα ημιτελικά του Shanghai Master.