Γκόντας: «Μη χαθούμε τις επόμενες ημέρες - Να ακούσουμε τι έχουν να πουν για όσα έρχονται στο φως»

Η όλο νόημα ανάρτηση του πρώην διεθνους διαιτητή Σπύρου Γκόντα για το ντόμινο εξελίξεων που... έρχεται στο Ελληνικό μπάσκετ 

Γκόντας: «Μη χαθούμε τις επόμενες ημέρες - Να ακούσουμε τι έχουν να πουν για όσα έρχονται στο φως»
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Εξελίξεις στο Ελληνικό μπάσκετ προανήγγειλε με μια γεμάτη νόημα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γνωστός πρώην διεθνής διαιτητής Σπύρος Γκόντας ζητώντας με καυστικό τρόπο από ορισμένους να «μην χαθούν» τις επόμενες ημέρες.

Παιδιά, μη χαθούμε τις επόμενες ημέρες…

Σας θέλω όλους εδώ!

Τους «φιλάθλους» που χρόνια τώρα μας ειρωνεύονταν και μας χλεύαζαν στα κοινωνικά δίκτυα, επειδή τολμούσαμε να μιλάμε.

Τους «συναδέλφους» που συμμετείχαν σε τιμωρίες, αποκλεισμούς και απαξίωση ανθρώπων ή επέλεγαν τη βολική σιωπή.

Τους «χθεσινούς» παράγοντες που νόμισαν ότι έπιασαν τον παπά από τα γένια, μπέρδεψαν την εξουσία με το προσωπικό τους ανάστημα και ξαφνικά ψήλωσαν.

Και πολλούς ακόμη, που γνωρίζουν πολύ καλά σε ποιους αναφέρομαι.

Εμείς μιλούσαμε όταν η σιωπή ήταν η εύκολη και ασφαλής επιλογή. Όταν η αντίδραση είχε προσωπικό και επαγγελματικό κόστος. Όταν κάποιοι προσπαθούσαν να παρουσιάσουν κάθε καταγγελία ως πικρία και κάθε διαμαρτυρία ως εμμονή.

Γι' αυτό, μη χαθεί κανείς τώρα. Ιδιαίτερα εκείνοι που είχαν πάντα τόσο πολλά να πουν για εμάς.

Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι έχουν να πουν και για όσα έρχονται στο φως.

Γιατί η σιωπή έχει ιστορία. Και η μνήμη μας είναι εξαιρετική.

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