UEFA Europa & Conference League: Οι «μάχες» Ολυμπιακού, ΟΦΗ και Παναθηναϊκού στη MagentaTV

Το UEFA Europa League και το UEFA Conference League επιστρέφουν την Πέμπτη 15/10, με τη MagentaTV να μεταδίδει τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Ολυμπιακού, του ΟΦΗ και του Παναθηναϊκού, καθώς και 9 ακόμα αγώνες των δύο διοργανώσεων. Η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Magenta Sport θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις μέσα από πλούσιο ρεπορτάζ, απευθείας συνδέσεις με τους αγωνιστικούς χώρους και ειδικές εκπομπές.

Οι αγώνες των ελληνικών ομάδων

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ» (22:00, Magenta Sport 4 & 4K), με τις δύο ομάδες να συναντώνται ξανά για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2020-21, όταν είχαν πετύχει από μία νίκη στη φάση των ομίλων του UEFA Champions League. Την ίδια ώρα, ο ΟΦΗ θα δοκιμαστεί επίσης επί γαλλικού εδάφους, απέναντι στη Ρεν (22:00, Magenta Sport 5), με στόχο τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στη διοργάνωση, μετά το 2-0 κόντρα στη Χόφενχαϊμ. Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Μπόρατς (19:45, Magenta Sport 3 & Start), στην πρεμιέρα του στη League Phase του UEFA Conference League. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και το 2024 στην Μπάνια Λούκα, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται ισόπαλο 1-1.

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Εκτός από τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, στο πρόγραμμα των καναλιών Magenta Sport ξεχωρίζουν τα ματς Λεχ Πόζναν-Λεβερκούζεν (19:45, Magenta Sport 6), Λιόν-Κρίσταλ Πάλας (19:45, Magenta Sport 8), Σάλτσμπουργκ-Μίλαν (19:45, Magenta Sport 9), Μπενφίκα-Σέλτικ (22:00, Magenta Sport 6) και Θέλτα-Γιουβέντους (22:00, Magenta Sport 7), για το UEFA Europa League. Από το UEFA Conference League ξεχωρίζουν οι αγώνες Μπράιτον-Κάουνο Ζαλγκίρς (22:00, Magenta Sport 3) και Αταλάντα-Πάφος (22:00, Magenta Sport 9).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών Magenta Sport

Την Πέμπτη 15/10, οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους τις εκπομπές «European Football Show» (18:00 & 00:05, Magenta Sport 2) με τους Αντρέα Παλομπαρίνι και Τόλη Χριστοφοράκη και «European Football Show Greek Edition» (19:45 & 22:00, Magenta Sport 2) με τον Τόλη Χριστοφοράκη, με όλο το ρεπορτάζ των ελληνικών ομάδων, απευθείας συνδέσεις με τους αγωνιστικούς χώρους, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς. Παράλληλα, η εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (19:45 & 22:00, Magenta Sport 1) με τον Γιώργο Μπιτσικώκο θα προσφέρει συνεχή ενημέρωση για όλες τις αναμετρήσεις των UEFA Europa League και UEFA Conference League.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Europa League (League Phase, 2η Αγωνιστική)

Εκπομπή «European Football Show» (Πέμπτη 15/10, 18:00, Magenta Sport 2)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (Πέμπτη 15/10, 19:45, Magenta Sport 1)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (Πέμπτη 15/10, 19:45, Magenta Sport 2)

Λεχ Πόζναν-Λεβερκούζεν (Πέμπτη 15/10, 19:45, Magenta Sport 6)

Τσέλιε-Ομόνοια (Πέμπτη 15/10, 19:45, Magenta Sport 7)

Λιόν-Κρίσταλ Πάλας (Πέμπτη 15/10, 19:45, Magenta Sport 8)

Σάλτσμπουργκ-Μίλαν (Πέμπτη 15/10, 19:45, Magenta Sport 9)

Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (Πέμπτη 15/10, 22:00, Magenta Sport 1)

Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (Πέμπτη 15/10, 22:00, Magenta Sport 2)

Μαρσέιγ-Ολυμπιακός (Πέμπτη 15/10, 22:00, Magenta Sport 4 & 4K)

Ρεν-ΟΦΗ (Πέμπτη 15/10, 22:00, Magenta Sport 5)

Μπενφίκα-Σέλτικ (Πέμπτη 15/10, 22:00, Magenta Sport 6)

Θέλτα-Γιουβέντους (Πέμπτη 15/10, 22:00, Magenta Sport 7)

Χόφενχαϊμ-Μπεσίκτας (Πέμπτη 15/10, 22:00, Magenta Sport 8)

Εκπομπή «European Football Show» (Παρασκευή 16/10, 00:05, Magenta Sport 2)

UEFA Conference League (League Phase, 1η Αγωνιστική)

Παναθηναϊκός-Μπόρατς (Πέμπτη 15/10, 19:45, Magenta Sport 3 & Start)

Μπράιτον-Κάουνο Ζαλγκίρς (Πέμπτη 15/10, 22:00, Magenta Sport 3)

Αταλάντα-Πάφος (Πέμπτη 15/10, 22:00, Magenta Sport 9)