UEFA Europa & Conference League: Οι «μάχες» Ολυμπιακού, ΟΦΗ και Παναθηναϊκού στη MagentaTV
9 ακόμα αγώνες των δύο διοργανώσεων στα κανάλια Magenta Sport
Το UEFA Europa League και το UEFA Conference League επιστρέφουν την Πέμπτη 15/10, με τη MagentaTV να μεταδίδει τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Ολυμπιακού, του ΟΦΗ και του Παναθηναϊκού, καθώς και 9 ακόμα αγώνες των δύο διοργανώσεων. Η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Magenta Sport θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις μέσα από πλούσιο ρεπορτάζ, απευθείας συνδέσεις με τους αγωνιστικούς χώρους και ειδικές εκπομπές.
Οι αγώνες των ελληνικών ομάδων
Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ» (22:00, Magenta Sport 4 & 4K), με τις δύο ομάδες να συναντώνται ξανά για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2020-21, όταν είχαν πετύχει από μία νίκη στη φάση των ομίλων του UEFA Champions League. Την ίδια ώρα, ο ΟΦΗ θα δοκιμαστεί επίσης επί γαλλικού εδάφους, απέναντι στη Ρεν (22:00, Magenta Sport 5), με στόχο τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στη διοργάνωση, μετά το 2-0 κόντρα στη Χόφενχαϊμ. Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Μπόρατς (19:45, Magenta Sport 3 & Start), στην πρεμιέρα του στη League Phase του UEFA Conference League. Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και το 2024 στην Μπάνια Λούκα, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται ισόπαλο 1-1.
Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν
Εκτός από τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, στο πρόγραμμα των καναλιών Magenta Sport ξεχωρίζουν τα ματς Λεχ Πόζναν-Λεβερκούζεν (19:45, Magenta Sport 6), Λιόν-Κρίσταλ Πάλας (19:45, Magenta Sport 8), Σάλτσμπουργκ-Μίλαν (19:45, Magenta Sport 9), Μπενφίκα-Σέλτικ (22:00, Magenta Sport 6) και Θέλτα-Γιουβέντους (22:00, Magenta Sport 7), για το UEFA Europa League. Από το UEFA Conference League ξεχωρίζουν οι αγώνες Μπράιτον-Κάουνο Ζαλγκίρς (22:00, Magenta Sport 3) και Αταλάντα-Πάφος (22:00, Magenta Sport 9).
Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών Magenta Sport
Την Πέμπτη 15/10, οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους τις εκπομπές «European Football Show» (18:00 & 00:05, Magenta Sport 2) με τους Αντρέα Παλομπαρίνι και Τόλη Χριστοφοράκη και «European Football Show Greek Edition» (19:45 & 22:00, Magenta Sport 2) με τον Τόλη Χριστοφοράκη, με όλο το ρεπορτάζ των ελληνικών ομάδων, απευθείας συνδέσεις με τους αγωνιστικούς χώρους, αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς. Παράλληλα, η εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (19:45 & 22:00, Magenta Sport 1) με τον Γιώργο Μπιτσικώκο θα προσφέρει συνεχή ενημέρωση για όλες τις αναμετρήσεις των UEFA Europa League και UEFA Conference League.
Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:
UEFA Europa League (League Phase, 2η Αγωνιστική)
Εκπομπή «European Football Show» (Πέμπτη 15/10, 18:00, Magenta Sport 2)
Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (Πέμπτη 15/10, 19:45, Magenta Sport 1)
Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (Πέμπτη 15/10, 19:45, Magenta Sport 2)
Λεχ Πόζναν-Λεβερκούζεν (Πέμπτη 15/10, 19:45, Magenta Sport 6)
Τσέλιε-Ομόνοια (Πέμπτη 15/10, 19:45, Magenta Sport 7)
Λιόν-Κρίσταλ Πάλας (Πέμπτη 15/10, 19:45, Magenta Sport 8)
Σάλτσμπουργκ-Μίλαν (Πέμπτη 15/10, 19:45, Magenta Sport 9)
Εκπομπή «European Football Λεπτό προς Λεπτό» (Πέμπτη 15/10, 22:00, Magenta Sport 1)
Εκπομπή «European Football Show Greek Edition» (Πέμπτη 15/10, 22:00, Magenta Sport 2)
Μαρσέιγ-Ολυμπιακός (Πέμπτη 15/10, 22:00, Magenta Sport 4 & 4K)
Ρεν-ΟΦΗ (Πέμπτη 15/10, 22:00, Magenta Sport 5)
Μπενφίκα-Σέλτικ (Πέμπτη 15/10, 22:00, Magenta Sport 6)
Θέλτα-Γιουβέντους (Πέμπτη 15/10, 22:00, Magenta Sport 7)
Χόφενχαϊμ-Μπεσίκτας (Πέμπτη 15/10, 22:00, Magenta Sport 8)
Εκπομπή «European Football Show» (Παρασκευή 16/10, 00:05, Magenta Sport 2)
UEFA Conference League (League Phase, 1η Αγωνιστική)
Παναθηναϊκός-Μπόρατς (Πέμπτη 15/10, 19:45, Magenta Sport 3 & Start)
Μπράιτον-Κάουνο Ζαλγκίρς (Πέμπτη 15/10, 22:00, Magenta Sport 3)
Αταλάντα-Πάφος (Πέμπτη 15/10, 22:00, Magenta Sport 9)