· Μίλαν

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Μίλαν ο Πάβλοβιτς

Με νέο συμβόλαιο επιβράβευσε τις πολύ καλές εμφανίσεις του Πάβλοβιτς η Μίλαν 

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Μίλαν ο Πάβλοβιτς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μίλαν ανακοίνωσε πως ο Στράνιγια Πάβλοβιτς υπέγραψε την επέκταση της συνεργασίας τους για τρία επιπλέον χρόνια.

Η ομάδα του Μιλάνου αποφάσισε να επεκτείνει πρόωρα τη συνεργασία της με τον Σέρβο διεθνή στόπερ, που έληγε τον Ιούνιο του 2028, και να μην τον παραχωρήσει, ανακοινώνοντας τη νέα συμφωνία τους μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Ο 25χρονος διεθνής αμυντικός είχε και πέρσι μια καλή σεζόν, μετρώντας μάλιστα τρία γκολ και μια ασίστ σε 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φέτος έχει μια ασίστ σε έξι συμμετοχές, και συμφώνησε να επεκτείνει το συμβόλαιο του, αφού η διοίκηση αύξησε τις αποδοχές του από τα δύο, στα τρία εκατ. ευρώ.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:10 OPINION

Λιώνει τους αντιπάλους σαν... καραμέλες

16:02 CONFERENCE LEAGUE

Νικολογιάννης στο «ΜΠΙΦ»: «Καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό το ματς με την Μπόρατς»

15:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Επιβράβευσε τον 18χρονο Μπέρδο με συμβόλαιο μέχρι το 2029

15:38 EUROPA LEAGUE

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Μίλαν ο Πάβλοβιτς

15:16 EUROLEAGUE

Το κάλεσμα του Παναθηναϊκού ενόψει Χάποελ: «Χρειαζόμαστε τον καθένα από εσάς»

14:54 ΣΠΟΡ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε από τον Μεντβέντεφ και έμεινε εκτός συνέχειας από το Shanghai Masters

14:31 MVP

8 μύθοι γυμναστικής που κακώς συνεχίζουμε να πιστεύουμε

14:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA Europa & Conference League: Οι «μάχες» Ολυμπιακού, ΟΦΗ και Παναθηναϊκού στη MagentaTV

14:22 GREEK BASKET LEAGUE

Γκόντας: «Μη χαθούμε τις επόμενες ημέρες - Να ακούσουμε τι έχουν να πουν για όσα έρχονται στο φως»

13:59 GREEK BASKET LEAGUE

Ανακοίνωση ΕΟΚ

13:40 CHAMPIONS LEAGUE

Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος: Η καυστική ανάρτηση - απάντηση του Γιαμάλ στον Λεμινά - «Με έμαθε τώρα;»

13:28 STORIES

Το ΜΠΙΦ S2E8: LIVE με τα διπλά των «αιωνίων» στη EuroLeague και τη μάχη της ΑΕΚ με Σαχτάρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας