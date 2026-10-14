Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Μίλαν ο Πάβλοβιτς

Η Μίλαν ανακοίνωσε πως ο Στράνιγια Πάβλοβιτς υπέγραψε την επέκταση της συνεργασίας τους για τρία επιπλέον χρόνια.

Η ομάδα του Μιλάνου αποφάσισε να επεκτείνει πρόωρα τη συνεργασία της με τον Σέρβο διεθνή στόπερ, που έληγε τον Ιούνιο του 2028, και να μην τον παραχωρήσει, ανακοινώνοντας τη νέα συμφωνία τους μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Ο 25χρονος διεθνής αμυντικός είχε και πέρσι μια καλή σεζόν, μετρώντας μάλιστα τρία γκολ και μια ασίστ σε 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ φέτος έχει μια ασίστ σε έξι συμμετοχές, και συμφώνησε να επεκτείνει το συμβόλαιο του, αφού η διοίκηση αύξησε τις αποδοχές του από τα δύο, στα τρία εκατ. ευρώ.