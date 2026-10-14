ΠΑΟΚ: Επιβράβευσε τον 18χρονο Μπέρδο με συμβόλαιο μέχρι το 2029

Έμφαση τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον του δίνει ο ΠΑΟΚ με την κίνησή του να ανανεώσει το συμβόλαιο του 18χρονου Δημήτρη Μπέρδου μέχρι το 2029.

Η τρέχουσα συμφωνία με τον νεαρό μεσοεπιθετικό έληγε φέτος το καλοκαίρι με τους ανθρώπους του «Δικέφαλου του Βορρά» να κινούνται έγκαιρα για να τον διατηρήσουν στις τάξεις τους.

Ο Δημήτρης Μπέρδος μετράει συνολικά 3 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ και θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα του συλλόγου.

https://www.instagram.com/p/DeeOkj5DsrY/

Η ανακοίνωση του Δικεφάλου του Βορρά:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση συμβολαίου του Δημήτρη Μπέρδου έως τον Ιούνιο του 2029.

Γεννημένος στις 27 Μαΐου 2008, εντάχθηκε στην Ακαδημία του Δικεφάλου το 2014, σε ηλικία μόλις έξι ετών, ενώ το 2023 υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ.

Την περσινή σεζόν κατέγραψε τρεις συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, πραγματοποιώντας το επίσημο ντεμπούτο του στην αναμέτρηση κόντρα στον Λεβαδειακό, για το Kύπελλο Ελλάδας.

Παράλληλα, έχει καταγράψει 14 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ Β στη Super League 2, συνεχίζοντας την εξέλιξή του σε επαγγελματικό επίπεδο.

Δημήτρη, συνεχίζουμε μαζί!»