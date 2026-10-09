· Τουρκία

Επίσημο: Τέλος ο Μοντέλα από την εθνική Τουρκίας

Ο Ιταλός τεχνικός αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της γειτονικής χώρας.

Επίσημο: Τέλος ο Μοντέλα από την εθνική Τουρκίας
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Η συνεργασία της Τουρκίας με τον Βιντσέντσο Μοντέλα ολοκληρώθηκε και επίσημα, καθώς η τουρκική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε το τέλος της κοινής τους πορείας.

Ο 52χρονος Ιταλός τεχνικός αποχωρεί έπειτα από πέντε χρόνια στον πάγκο της εθνικής ομάδας, με την απόφαση να έρχεται μετά τα διαδοχικά αρνητικά αποτελέσματα και τις προβληματικές εμφανίσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Το τελευταίο διάστημα αποδείχθηκε καθοριστικό για τον Μοντέλα. Η Τουρκία γνώρισε τέσσερις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια του Nations League, έχοντας απολογισμό μόλις δύο γκολ υπέρ και έντεκα κατά. Συγκεκριμένα, ηττήθηκε δύο φορές από την Ιταλία, με 3-1 στην έδρα της και 4-1 εντός, ενώ έχασε επίσης με 3-0 από το Βέλγιο και 1-0 από τη Γαλλία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, η εικόνα στο Nations League δεν αποτέλεσε τη μοναδική αιτία για την απομάκρυνση του έμπειρου προπονητή. Σημαντικό ρόλο στην απόφαση της TFF φέρεται να έπαιξε και η πορεία της Τουρκίας στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου ήρθε ο πρόωρος και ιδιαίτερα απογοητευτικός αποκλεισμός από τη φάση των ομίλων.

Έτσι, μετά από μια πενταετία στον πάγκο της εθνικής Τουρκίας, ο Μοντέλα αποτελεί πλέον παρελθόν, με την ομοσπονδία να καλείται να βρει τον διάδοχό του.

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