Άρσεναλ: Ανανέωσε μέχρι το 2030 ο Αρτέτα και έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος - Το ηγεμονικό συμβόλαιο

Την επέκταση του συμβολαίου της με τον Μικέλ Αρτέτα ως το 2030 ανακοίνωσε η Άρσεναλ, επιβραβεύοντας τον προπονητή που την επανέφερε πέρυσι στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Μάλιστα, με την ανανέωση του συμβολαίου του έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στον κόσμο με ετήσιες απολαβές που θα αγγίζουν τα 20,1 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, μαζί με τα μπόνους μπορούν να αγγίξουν τα 23,6 εκατομμύρια ευρώ

Είναι πολύ σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο συμβόλαιό του, το οποίο προέβλεπε 11,8 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, με επιπλέον 5,9 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους

Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε το 2019 τους «κανονιέρηδες» και, παρότι δεν είχε καμία προηγούμενη προπονητική εμπειρία, κατόρθωσε να αντιστρέψει την πτωτική πορεία που είχε πάρει ο σύλλογος. Στην πρώτη κιόλας σεζόν του κατέκτησε το κύπελλο Αγγλίας και επανέφερε την Αρσεναλ στο Champions League μετά από έξι χρόνια, σταδιακά την μετέτρεψε ξανά σε διεκδικήτρια τίτλων και δικαιώθηκε πέρυσι, όταν πανηγύρισε τον τίτλο στην Premier League -τον πρώτο μετά από 22 χρόνια- και έφτασε ως τον τελικό του Champions League, όπου οι Λονδρέζοι ηττήθηκαν στα πέναλτι από την Παρί Σεν Ζερμέν.

«Αποτελεί προνόμιο η δέσμευσή μου με τον σύλλογο για το μέλλον και το γεγονός ότι θα συνεχίσω να δουλεύω με εξαιρετικούς ανθρώπους, που θέλουν το καλύτερο για την Αρσεναλ. Αυτός ο σύλλογος είναι μοναδικός, ο χαρακτήρας του και το πώς σε κάνει να νιώθεις. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή που το κοινό μας ταξίδι θα συνεχιστεί» δήλωσε ο Αρτέτα, μετά την ανανέωση του συμβολαίου του.