Ραγδαίες εξελίξεις με Λιβάγια: Φεύγει από την Κροατία

Ο πρώην επιθετικός της ΑΕΚ συναντήθηκε με την διοίκηση της ομάδας του Σπλιτ, μετά το επεισόδιο που είχε με τον προπονητή του και αποφασίστηκε να επιστρέψει στην προετοιμασία.

Ραγδαίες εξελίξεις με Λιβάγια: Φεύγει από την Κροατία
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«Λευκός καπνός» βγήκε από τη συνάντηση που είχε ο Μάρκο Λιβάγια με τη διοίκηση της ομάδας του Σπλιτ, μετά τα όσα έγιναν πριν από μερικές ημέρες στην προετοιμασία και κατέληξαν σε έντονο τσακωμό του παίκτη με τον προπονητή της ομάδας.

Μετά από το επεισόδιο ο παίκτης αποπέμφθηκε από την προετοιμασία, επέστρεψε στην Κροατία και πλέον τα δεδομένα είναι διαφορετικά.

Τα κροατικά μίντια αναφέρουν πως ο Λιβάγια και ο ατζέντης του συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Χάιντουκ, Ιβάν Μπίλιτς. Πράγματι, λοιπόν, πάρθηκε η απόφαση ο Λιβάγια να φύγει από το Σπλιτ, αλλά όχι ως ελεύθερος. Η αναχώρηση του Μάρκο από την πατρίδα του αναμένεται να γίνει το Σάββατο με προορισμό την Σλοβενία, αφού αποφασίστηκε η επιστροφή του στην προετοιμασία της Χάιντουκ.

Οι Κροάτες λένε πως δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις, το θέμα συζητήθηκε και τα όποια προβλήματα (σ.σ. μάλλον) λύθηκαν, οπότε ο δρόμος της επιστροφής άνοιξε.

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