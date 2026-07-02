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NBA: Οι Μάβερικς απέκτησαν τον Αλντάμα και τα δικαιώματα του Μπιμπέροβιτς

Μετά την ανταλλαγή των Αλντάμα και Έι Τζέι Τζόνσον σε Μάβερικς και Γκρίζλις αντίστοιχα, η ομάδα του Ντάλας απέκτησε και τα δικαιώματα του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς.

NBA: Οι Μάβερικς απέκτησαν τον Αλντάμα και τα δικαιώματα του Μπιμπέροβιτς
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Οι Ντάλας Μάβερικς προχώρησαν σε μία σημαντική κίνηση ενίσχυσης, αποκτώντας τον Σάντι Αλντάμα (2001, 2,13 μ.) από τους Μέμφις Γκρίζλις, σε μια συμφωνία που περιλαμβάνει και τα δικαιώματα του Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, ο οποίος αγωνίζεται στη Φενέρμπαχτσε, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σαμς Σαράνια.

Ο Αλντάμα αποχωρεί από το Μέμφις έπειτα από πέντε σεζόν, έχοντας καθιερωθεί ως ένας από τους πιο αξιόπιστους παίκτες του ροτέισον. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέγραψε κατά μέσο όρο 14 πόντους, 6,7 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ, πραγματοποιώντας την καλύτερη σεζόν της καριέρας του.

Από την πλευρά του, ο 21χρονος Έι Τζέι Τζόνσον μετακομίζει στο Μέμφις μετά τη δεύτερη χρονιά του στο NBA, στην οποία είχε μέσο όρο 3,3 πόντους, 1,1 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με τους Γκρίζλις να επενδύουν στις προοπτικές εξέλιξής του.

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