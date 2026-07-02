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Εθνική Ελλάδας: Η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει τη Ρουμανία - Το κανάλι που θα μεταδοθεί ο αγώνας

Η Εθνική Ελλάδας κοντράρεται με τη Ρουμανία για τα προκριματικά του MundoBasket 2027. Η ώρα έναρξης και το κανάλι που θα μεταδοθεί η αναμέτρηση.

Εθνική Ελλάδας: Η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει τη Ρουμανία - Το κανάλι που θα μεταδοθεί ο αγώνας
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Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει απόψε (02/07, 19:00) τη Ρουμανία εκτός έδρας, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της πρώτης φάσης των προκριματικών του MundoBasket 2027.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θέλει να ολοκληρώσει με νίκη τις υποχρεώσεις της στον όμιλο, διατηρώντας την πρώτη θέση και αποκτώντας την καλύτερη δυνατή δυναμική ενόψει της συνέχειας της προκριματικής διαδικασίας.

Οι 12 παίκτες που επέλεξε ο ομοσπονδιακός τεχνικός καλούνται να παρουσιάσουν σοβαρό πρόσωπο απέναντι στη Ρουμανία, με στόχο να επιβεβαιώσουν την ανωτερότητά τους και να κλείσουν ιδανικά το πρώτο σκέλος των προκριματικών.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην Οραντέα και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1.

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