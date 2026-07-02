NBA: Οι Σίξερς θέλουν και ΛεΜπρόν μετά τον Τζέιλεν Μπράουν!

Οι Σίξερς δεν φαίνεται να αρκούνται στην απόκτηση του Τζέιλεν Μπράουν και ετοιμάζουν ακόμη μία κίνηση που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο NBA, καθώς έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στον ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Athletic», η ομάδα της Φιλαδέλφειας εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του «Βασιλιά», ο οποίος αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά την αποχώρησή του από τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Όπως αναφέρεται, ο εκπρόσωπος του 41χρονου σούπερ σταρ έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με αρκετές ομάδες του NBA, προκειμένου να αξιολογήσει τις διαθέσιμες επιλογές και τις προτάσεις που υπάρχουν στο τραπέζι.

Στη Φιλαδέλφεια ονειρεύονται τη δημιουργία μιας πανίσχυρης πεντάδας με τους Τζέιλεν Μπράουν, Τζοέλ Εμπίντ, Έτζκομπ, Ταϊρίς Μάξεϊ και ΛεΜπρόν Τζέιμς. Αν το συγκεκριμένο σενάριο γίνει πραγματικότητα, οι Σίξερς θα μετατραπούν αυτομάτως σε ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος την επόμενη σεζόν.