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Ορλάντο Σίτι: Μετά τον Γκριεζμάν, στο στόχαστρο και ο Σαντιάγο Χιμένες

Την απόκτηση του Σαντιάγο Χιμένες επιθυμούν στην Ορλάντο Σίτι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «TEAMtalk».

Ορλάντο Σίτι: Μετά τον Γκριεζμάν, στο στόχαστρο και ο Σαντιάγο Χιμένες
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Η Ορλάντο Σίτι, μετά την απόκτηση του Αντουάν Γκριεζμάν, δεν σκοπεύει να σταματήσει την ενίσχυσή της στην επιθετική γραμμή. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «TEAMtalk», η ομάδα του MLS εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Σαντιάγο Χιμένες και έχει ήδη προσεγγίσει τη Μίλαν για την απόκτησή του.

Ο 25χρονος Μεξικανός διεθνής φορ δεν κατάφερε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των «ροσονέρι» μετά τη μεταγραφή του από τη Φέγενορντ τον Ιανουάριο του 2025, έναντι 37 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, η αμερικανική ομάδα έχει καταθέσει πρόταση για μονοετή δανεισμό του ποδοσφαιριστή, συμπεριλαμβάνοντας οψιόν αγοράς ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ.

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