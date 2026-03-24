Τέλος εποχής: Ανακοινώθηκε από την Ορλάντο Σίτι ο Αντουάν Γκριεζμάν

Onsports Team

Ο Αντουάν Γκριεζμάν είναι ένας απ’ τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Ατλέτικο Μαδρίτης. Πρώτος σκόρερ στην ιστορία των «ροχιμπλάνκος» και πλέον μετρά αντίστροφα για την αποχώρησή του από την ομάδα της ισπανικής πρωτεύουσας.

Με κάθε επισημότητα ανακοινώθηκε η συμφωνία μετακόμισής του στο MLS για λογαριασμό της Ορλάντο Σίτι. Έτσι θα είναι μόνιμος κάτοικος της πόλης της Φλόριντα σε λίγους μήνες από τώρα. Όπως ανακοίνωσε τόσο η Ατλέτικο όσο και η ομάδα των ΗΠΑ.

«Δεν είναι εύκολο να εκφράσω με λόγια αυτό που νιώθω, επειδή αυτός ο σύλλογος είναι το σπίτι μου και εσείς είστε η οικογένειά μου. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι, γεμάτο αξέχαστους αγώνες, γκολ, χαρά και πάθος που μόνο όσοι από εμάς νιώθουμε πραγματικά την Ατλέτικο μπορούμε να καταλάβουμε», τονίζει ο Γκριεζμάν στο μήνυμα πρόωρου αποχαιρετισμού και συνεχίζει:

«Αλλά, ας αφήσουμε το μέλλον στο μέλλον προς το παρόν: γιατί δεν φεύγω ακόμα. Μου απομένουν μήνες με αυτή τη φανέλα, μήνες για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδό μας και εκτός έδρας, να σηκώσω το Κύπελλο Ισπανίας και να ονειρευτώ να πάω όσο το δυνατόν πιο μακριά στο Champions League. Έχουμε ακόμα πολλές ευκαιρίες μπροστά μας για να είμαστε ευτυχισμένοι. Θέλω κάθε λεπτό που μου απομένει εδώ να είναι ένας φόρος τιμής σε αυτό το σήμα. Τα καλύτερα έρχονται. Θα το κάνουμε όπως πάντα: μαζί. Το παρόν μου παραμένει ερυθρόλευκο μέχρι την τελευταία ανάσα αυτής της σεζόν του 2026. Και η καρδιά μου θα είναι για πάντα».

Ο Γκριεζμάν πήγε στην Ατλέτικο Μαδρίτης το 2014 από την Σοσιεδάδ. Το 2019 πήρε μεταγραφή στην Μπαρτσελόνα, όμως δύο χρόνια αργότερα επέστρεψε στους «ροχιμπλάνκος». Δέκα σεζόν με 211 γκολ ως τώρα, όντας ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του κλαμπ.