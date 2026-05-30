· Αίγυπτος

Με ηγέτη τον Σαλάχ στο Μουντιάλ 2026: Η επιλογές του Χοσάμ Χασάν για την αποστολή της Αιγύπτου

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε την αποστολή της για το Μουντιάλ 2026, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να ηγείται των «Φαραώ».

Την αποστολή της εθνικής Αιγύπτου για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανακοίνωσε την Παρασκευή (30/5) ο Χοσάμ Χασάν, με τους «Φαραώ» να ετοιμάζονται για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς της ομάδας, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Αιγύπτου να μην προχωρά σε ιδιαίτερες εκπλήξεις στις επιλογές του. Η μοναδική περίπτωση που ξεχωρίζει είναι εκείνη του νεαρού επιθετικού Χαμζά Αμπντέλ Καρίμ, ο οποίος κλήθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή.

Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής ανήκει στην Αλ Αχλί και αγωνίζεται ως δανεικός στη δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα, αποτελώντας ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα του αιγυπτιακού ποδοσφαίρου.

Στη γραμμή κρούσης της Αιγύπτου αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και ο Ομάρ Μαρμούς της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος συγκαταλέγεται στα βασικά επιθετικά όπλα της ομάδας ενόψει του Μουντιάλ.

Πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών της, η Αίγυπτος θα δώσει στις 6 Ιουνίου το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας απέναντι στη Βραζιλία στο Οχάιο.

Στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το αφρικανικό συγκρότημα συμμετέχει στον 7ο όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο στις 15 Ιουνίου στο Σιάτλ, τη Νέα Ζηλανδία στις 21 Ιουνίου στο Βανκούβερ και το Ιράν στις 26 Ιουνίου, επίσης στο Σιάτλ.

Η αποστολή της Αιγύπτου:

  • Τερματοφύλακες: Μοχάμεντ Ελ Σενάουι (Αλ Αχλί), Μοστάφα Σομπέιρ (Αλ Αχλί), Ελ Μαχντί Σολιμάν (Ζάμαλεκ), Μοχάμεντ Αλάα (Ελ Γκούνα).
  • Αμυντικοί: Μοχάμεντ Χάνι (Αλ Αχλί), Ταρέκ Αλάα (Ζεντ), Χάμντι Φάτι (Αλ Γουάκρα), Ράμι Ράμπια (Αλ Αΐν), Γιασέρ Ιμπραΐμ (Αλ Αχλί), Χοσάμ Αμπντελμαγκουίντ (Ζάμαλεκ), Μοχάμεντ Αμπντελμονέμ (Νις), Άχμεντ Φατούχ (Ζάμαλεκ), Καρίμ Χάφεζ (Πίραμιντς).
  • Μέσοι: Μάρουαν Ατέγια (Αλ Αχλί), Μοχανάντ Λασίν (Πίραμιντς), Ναμπίλ Εμάντ (Αλ Νάτζμα), Μαχμούντ Σάμπερ (Ζεντ), Άχμεντ Ζίζο (Αλ Αχλί), Εμάμ Ασούρ (Αλ Αχλί), Μοστάφα Ζίκο (Πίραμιντς), Μαχμούντ Τρεζεγκέ (Αλ Αχλί), Ιμπραΐμ Αντέλ (Νόρντζελαντ), Αϊσέμ Χασάν (Ρεάλ Οβιέδο).
  • Επιθετικοί: Ομάρ Μαρμούς (Μάντσεστερ Σίτι), Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ), Ακτάι Αμπντάλα (Ενπί), Χάμζα Αμπντελκαρίμ (Μπαρτσελόνα).
