Γιάννης Αντετοκούνμπο: Προέβλεψε τον πρωταθλητή του NBA – «Οι Νικς θα πάρουν τον τίτλο»

Τη δική του εκτίμηση για την ομάδα που θα κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα του NBA έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς και πρωταθλητής του 2021 εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις πιθανότητες των Νιου Γιορκ Νικς, τονίζοντας πως η αγωνιστική τους κατάσταση και η ψυχολογία που έχουν χτίσει το τελευταίο διάστημα μπορούν να τους οδηγήσουν μέχρι τον τίτλο.

«Πιστεύω ότι οι Νικς θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Στο μπάσκετ σημαντικό ρόλο παίζει η δυναμική. Έχουν πετύχει περίπου 11 διαδοχικές νίκες και ολόκληρη η πόλη βρίσκεται στο πλευρό τους», ανέφερε ο Αντετοκούνμπο κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο Twitch μαζί με τον Μάρλον.

Στο μεταξύ, οι Νικς περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο τους στα NBA Finals, καθώς Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Σαν Αντόνιο Σπερς θα λύσουν τις διαφορές τους σε Game 7, ο οποίος θα διεξαχθεί στην Οκλαχόμα Σίτι, τα ξημερώματα της Κυριακής (31/05).