Champions League: Επεισόδια μεταξύ οπαδών Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ πριν τον τελικό στη Βουδαπέστη

Λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού του Champions League στην Puskas Arena της Βουδαπέστης, σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ οπαδών της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ.

Τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου είναι στραμμένα στην ουγγρική πρωτεύουσα, όπου οι δύο ομάδες διεκδικούν το τρόπαιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ωστόσο, η ένταση μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου από το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μικρές ομάδες Άγγλων και Γάλλων οπαδών ήρθαν σε σύγκρουση στους δρόμους της Βουδαπέστης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Οι αρχές παρενέβησαν για να εκτονώσουν την κατάσταση, ενώ υπάρχουν αναφορές και για μικροτραυματισμούς.