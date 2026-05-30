Κλείνει στη Γουλβς ο Τρίπιερ

Κίνηση... ανόδου έκανε η Γουλβς, θέλοντας ο χρόνος της στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας να είναι λιγοστός. Συγκεκριμένα ο Κιέραν Τρίπιερ ο οποίος αποχώρησε από τη Νιούκαστλ συμφώνησε με τους «Λύκους», υπογράφοντας συμβόλαιο για 2+1 χρόνια.

Ο 35χρονος Άγγλος πραγματοποίησε 37 συμμετοχές με τη φανέλα της Νιουκάστλ τη φετινή σεζόν και αποφάσισε να κάνει ένα βήμα παρακάτω προκειμένου να εξασφαλίσει την επάνοδο με τη Γουλβς.