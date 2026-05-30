· Γουλβς

Κλείνει στη Γουλβς ο Τρίπιερ

Στη Γουλβς της Championship θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κιέραν Τρίπιερ, με τον Άγγλο φουλ-μπακ να αποχωρεί ως ελεύθερος από τη Νιούκαστλ.

Κίνηση... ανόδου έκανε η Γουλβς, θέλοντας ο χρόνος της στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας να είναι λιγοστός. Συγκεκριμένα ο Κιέραν Τρίπιερ ο οποίος αποχώρησε από τη Νιούκαστλ συμφώνησε με τους «Λύκους», υπογράφοντας συμβόλαιο για 2+1 χρόνια.

Ο 35χρονος Άγγλος πραγματοποίησε 37 συμμετοχές με τη φανέλα της Νιουκάστλ τη φετινή σεζόν και αποφάσισε να κάνει ένα βήμα παρακάτω προκειμένου να εξασφαλίσει την επάνοδο με τη Γουλβς.

https://www.instagram.com/p/DY7ENvPAy5F/
