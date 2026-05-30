Ώρα τελικού για τους «αιώνιους» με τους «δικεφάλους» να αντιστέκονται

Ο Παναθηναϊκός «δοκιμάζεται» στο «Παλατάκι» και ο Ολυμπιακός στη Sunel Arena, με «πράσινους» και «ερυθρόλευκους» να ψάχνουν το 2-0 και την πρόκριση στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Είτε εύκολα (στο ΣΕΦ), είτε δύσκολα (στο Telekom Center Athens), Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έκαναν το 1-0 στην ημιτελική φάση του πρωταθλήματος, επί της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ αντίστοιχα και σήμερα οι «αιώνιοι» αντίπαλοι ψάχνουν μία ακόμα νίκη για να οριστικοποιήσουν ένα ακόμα ραντεβού στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Σήμερα το μεσημέρι (14:50) ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στη Θεσσαλονίκη τον Παναθηναϊκό και θέλει να δώσει συνέχεια στην εξαιρετική του εμφάνιση στην Αθήνα, να κάνει το 1-1 και να παίξει την τελευταία του ζαριά σε τρίτο αγώνα στο Μαρούσι. Αντιθέτως ο Παναθηναϊκός θέλει όχι μόνο να κάνει το 2-0 αλλά και να το συνδυάσει με μια πειστική εμφάνιση, διασκεδάζοντας τις εντυπώσεις από την πολύ κακή απόδοση των «πράσινων» στο Game 1 και παράλληλα να δείξει ότι έχει τη δύναμη (αγωνιστική και ψυχολογική) να «κυνηγήσει» την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Λίγο αργότερα, στις 17:15, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» έχοντας τη.. φόρα αλλά και τη ψυχολογία με το μέρος τους θέλουν να «σκουπίσουν» την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα και να «κλείσουν» και φέτος τη θέση τους στην τελική φάση, τη στιγμή που οι «κιτρινόμαυροι» με την βοήθεια του κόσμου τους θα προσπαθήσουν να κάνουν την έκπληξη και να φέρουν τη σειρά στα ίσια.

