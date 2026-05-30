Champions League: Η επιβλητική Puskas Arena που θα φιλοξενήσει τον τελικό

Εντυπωσιακό είναι το «στολίδι» της Βουδαπέστης που το απόγευμα του Σαββάτου (30/05) θα φιλοξενήσει τον τελικό του Champions League. 

Το γήπεδο κατασκευάστηκε στη θέση του ιστορικού Nepstadion, διατηρώντας στοιχεία που συνδέονται με το παρελθόν του ουγγρικού ποδοσφαίρου, αλλά με πλήρως σύγχρονες προδιαγραφές. Οι εγκαταστάσεις και οι παροχές του σταδίου καλύπτουν υψηλά στάνταρ τόσο για τους φιλάθλους όσο και για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Με χωρητικότητα περίπου 67.000 θεατών, η Puskas Arena αποτελεί την έδρα της Εθνικής Ουγγαρίας και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα γήπεδα της Κεντρικής Ευρώπης.

Το στάδιο έχει ήδη φιλοξενήσει σημαντικές διοργανώσεις και διεθνείς αναμετρήσεις, όπως αγώνες του Euro και ευρωπαϊκούς τελικούς, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μεγάλων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων.

Η αρχιτεκτονική του ξεχωρίζει για το μεταλλικό εξωτερικό περίβλημα, τις λιτές γραμμές και τον φωτισμό που διαφοροποιεί την εικόνα του σταδίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στο εσωτερικό, η ορατότητα από τις εξέδρες, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και η ακουστική του γηπέδου συνθέτουν μία ολοκληρωμένη εμπειρία για όσους βρίσκονται στις κερκίδες.

Η Arena, που φέρει το όνομα του Φέρεντς Πούσκας, αποτελεί πλέον ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα γήπεδα της Ευρώπης και ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μία από τις σημαντικότερες βραδιές της φετινής ποδοσφαιρικής σεζόν.

