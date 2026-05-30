· Ρόμα

Ρόμα: Κοντά σε συμφωνία για τον Μάριο Μιτάι – Στα 10.000.000 ευρώ η μεταγραφή του!

Ο Μάριος Μιτάι βρίσκεται προ των πυλών της Ρόμα, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι η ιταλική ομάδα προχωρά στην απόκτησή του από την Αλ Ιτιχάντ.

Ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει ο Μάριος Μιτάι, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σαουδική Αραβία.

Το τελευταίο διάστημα υπήρχαν έντονες φήμες σχετικά με το μέλλον του διεθνούς Αλβανού αριστερού μπακ, καθώς η Αλ Ιτιχάντ εμφανιζόταν διατεθειμένη να τον παραχωρήσει.

Όπως αναφέρεται, ο 22χρονος ποδοσφαιριστής βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακίνησή του στη Ρόμα. Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι φέρεται να έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, με τους «τζιαλορόσι» να ετοιμάζονται να καταβάλουν ποσό που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του πρώην παίκτη της ΑΕΚ.

