Roland Garros: Ρίχνεται στη μάχη του τρίτου γύρου η Σάκκαρη - Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης

Στη μάχη του τρίτου γύρου του Roland Garros ρίχνεται η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να αντιμετωπίζει τη Μάγια Χβαλίνσκα για μια θέση στους «16» του Grand Slam ύστερα από τέσσερα χρόνια.

Η Μαρία ανοίγει το πρόγραμμα στο Simone Mathieu με την αναμέτρηση να ξεκινάει περίπου στις 12:00 το μεσημέρι και θα μεταδοθεί απευθείας από το HBO Max.

Η νικήτρια του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» είτε τη Ντιάν Παρί είτε την Αμάντα Ανισιμόβα.