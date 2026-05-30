Roland Garros: Ρίχνεται στη μάχη του τρίτου γύρου η Σάκκαρη - Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης
Που θα δείτε την αναμέτρηση κόντρα στη Μάγια Χβαλίνσκα για τον τρίτο γύρο του Grand Slam του Παρισιού.
Στη μάχη του τρίτου γύρου του Roland Garros ρίχνεται η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να αντιμετωπίζει τη Μάγια Χβαλίνσκα για μια θέση στους «16» του Grand Slam ύστερα από τέσσερα χρόνια.
Η Μαρία ανοίγει το πρόγραμμα στο Simone Mathieu με την αναμέτρηση να ξεκινάει περίπου στις 12:00 το μεσημέρι και θα μεταδοθεί απευθείας από το HBO Max.
Η νικήτρια του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» είτε τη Ντιάν Παρί είτε την Αμάντα Ανισιμόβα.