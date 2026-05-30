Champions League: Οι δέκα τελικοί που έμειναν... ανεξίτηλοι στη μνήμη μας (vids)

Το Champions League δεν είναι απλώς μια διοργάνωση. Είναι η σκηνή όπου γεννιούνται θρύλοι, γράφονται ποδοσφαιρικά έπη και δημιουργούνται στιγμές που μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη εκατομμυρίων φιλάθλων.

Από επικές ανατροπές μέχρι μυθικά γκολ και δραματικές διαδικασίες πέναλτι, κάποιοι τελικοί πέρασαν στην αιωνιότητα.

Αυτοί είναι δέκα τελικοί Champions League που θεωρούνται, κατά γενική ομολογία, από τους κορυφαίους όλων των εποχών.

1992-93: Η Μαρσέιγ έγραψε ιστορία απέναντι στη Μίλαν

Στις 26 Μαΐου 1993, στο Μόναχο, η Μαρσέιγ έγινε η πρώτη γαλλική ομάδα που κατέκτησε το Champions League, επικρατώντας 1-0 της πανίσχυρης Μίλαν του Φάμπιο Καπέλο στην πρώτη διοργάνωση με τη νέα μορφή που είχε δώσε η UEFA.

Το χρυσό γκολ σημείωσε ο Μπολί με κεφαλιά λίγο πριν το ημίχρονο, σε έναν τελικό που χαρακτηρίστηκε από τρομερή τακτική ένταση και υψηλό επίπεδο ποιότητας.

Η ιταλική ομάδα ήταν το μεγάλο φαβορί, όμως οι Γάλλοι έδειξαν χαρακτήρα και έγραψαν μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία της διοργάνωσης.

1998-99: Οι καθυστερήσεις που άλλαξαν όλη την ιστορία

Ο τελικός του Καμπ Νόου θεωρείται από πολλούς ο πιο δραματικός στην ιστορία του Champions League. Η Μπάγερν προηγήθηκε μόλις στο 6ο λεπτό με τον Μπάσλερ και κρατούσε στα χέρια της το τρόπαιο μέχρι το 90’.

Κι όμως, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έκανε το αδιανόητο. Οι Σέριγχαμ και Σόλσκιερ σκόραραν στις καθυστερήσεις και διαμόρφωσαν το ιστορικό 2-1, ολοκληρώνοντας παράλληλα το θρυλικό treble των «κόκκινων διαβόλων».

Ένα ποδοσφαιρικό έπος που ακόμα και σήμερα προκαλεί ανατριχίλα.

2001-02: Η... μαγική βολίδα του Ζιντάν

Ο τελικός της Γλασκώβης το 2002 έμεινε στην ιστορία για ένα και μόνο στιγμιότυπο.

Το ασύλληπτο βολέ του Ζιντάν απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα κορυφαία γκολ που έχουν σημειωθεί ποτέ σε τελικό!

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-1 και κατέκτησε το ένατο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της, επιβεβαιώνοντας γιατί θεωρείται η «βασίλισσα» της Ευρώπης.

2003-04: Η απίθανη Πόρτο και το πρώτο του Μουρίνιο

Λίγοι πίστευαν πως η Πόρτο θα μπορούσε να κατακτήσει το Champions League το 2004. Ακόμα λιγότεροι περίμεναν ότι θα διαλύσει με 3-0 τη Μονακό στον τελικό.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο έπαιξε εκπληκτικό ποδόσφαιρο σε όλη τη διοργάνωση και στον τελικό παρέδωσε μαθήματα τακτικής και αποτελεσματικότητας.

Ήταν η βραδιά που ο «Special One» συστήθηκε οριστικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

2004-05: Το «θαύμα της Κωνσταντινούπολης»

Αν υπάρχει ένας τελικός που ξεπερνά τα όρια του ποδοσφαίρου και αγγίζει τον μύθο, αυτός είναι ο τελικός της Κωνσταντινούπολης.

Η Μίλαν προηγήθηκε 3-0 στο ημίχρονο και έδειχνε να έχει «αγκαλιάσει» το τρόπαιο. Όμως η Λίβερπουλ επέστρεψε από την κόλαση μέσα σε έξι λεπτά, ισοφάρισε σε 3-3 και τελικά κατέκτησε το Champions League στα πέναλτι.

Ο Στίβεν Τζέραρντ έγινε σύμβολο αυτής της επικής ανατροπής, σε έναν τελικό που θεωρείται από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών.

2007-08: Η αγγλική... ρώσικη ρούλετα

Ο πρώτος αγγλικός τελικός Champions League προσέφερε τρομερό σασπένς.

Στη Μόσχα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 και όλα κρίθηκαν στα πέναλτι.

Η ιστορική... τούμπα του Τζον Τέρι στη βροχή έμελλε να καθορίσει τα πάντα. Οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν τελικά και κατέκτησαν το τρίτο Champions League της ιστορίας τους, σε έναν τελικό γεμάτο ένταση, νεύρα και δραματικές στιγμές.

2013-14: Το αγχωτικό «La Decima» της Βασίλισσας

Η Ατλέτικο Μαδρίτης άγγιξε το όνειρο, όμως ο Σέρχιο Ράμος είχε διαφορετική άποψη.

Με γκολ στο 93’, η Ρεάλ Μαδρίτης ισοφάρισε τον τελικό της Λισαβόνας και έστειλε το ματς στην παράταση.

Εκεί η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι «διέλυσε» τους «ροχιμπλάνκος» και έφτασε στο ιστορικό 4-1, κατακτώντας τη θρυλική «La Décima», το δέκατο Champions League της ιστορίας της.

2015-16: Νέα ευρωπαϊκή μονομαχία της Ρεάλ με την Ατλέτικο

Δύο χρόνια μετά τη Λισαβόνα, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν ξανά σε τελικό, αυτή τη φορά στο Μιλάνο.

Η Ατλέτικο βρήκε ξανά τον τρόπο να επιστρέψει στο παιχνίδι, όμως η Ρεάλ ήταν πιο ψύχραιμη στη διαδικασία των πέναλτι και κατέκτησε ακόμη ένα Champions League.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε το τελευταίο πέναλτι και χάρισε ακόμα μία ιστορική βραδιά στους Μαδριλένους.

2017-18: Η παράσταση της Ρεάλ και το «ψαλίδι» του Μπέιλ

Ο τελικός του Κιέβου είχε τα πάντα. Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 3-1 της Λίβερπουλ, όμως η βραδιά έμεινε στην ιστορία για το απίθανο γκολ του Γκάρεθ Μπέιλ με ανάποδο ψαλίδι.

Παράλληλα, τα σοβαρά λάθη του Λόρις Κάριους σημάδεψαν τον τελικό, ενώ η «βασίλισσα» έγινε η πρώτη ομάδα στη σύγχρονη εποχή που κατακτά τρία συνεχόμενα Champions League.

2024-25: Η Παρί έκανε εμφατική δήλωση κορυφής

Μετά από χρόνια αποτυχιών, επενδύσεων και χαμένων ευκαιριών, η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε τελικά να κατακτήσει το πρώτο Champions League της ιστορίας της τη σεζόν 2024-25.

Μάλιστα η γαλλική ομάδα έδωσε μία τρομερή παράσταση... φιλοδωρώντας την Ίντερ με πέντε γκολ κι έγινε έτσι ο πρώτος σύλλογος που κατακτά το τρόπαιο με τόση μεγάλη διαφορά τερμάτων!

Ο θρίαμβος των Παριζιάνων σηματοδότησε μια νέα εποχή για τον γαλλικό σύλλογο, που κατάφερε να γράψει το όνομά του δίπλα στους κορυφαίους της Ευρώπης, κλείνοντας έναν ιστορικό κύκλο πίεσης και προσδοκιών.