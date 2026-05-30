Λούκας Πέρεθ: Θύμα απάτης 340.000 ευρώ ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ – Πώς έχασε την περιουσία του

Στο επίκεντρο μιας μεγάλης υπόθεσης οικονομικής απάτης βρίσκεται ο Λούκας Πέρεθ, με τον πρώην επιθετικό του ΠΑΟΚ να φέρεται να έχει χάσει συνολικά 340.000 ευρώ.

Όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα, ο ποδοσφαιριστής της Κάντιθ είχε αποφασίσει να διαθέσει προς πώληση τη συλλεκτική του Λαμποργκίνι, αλλά και διάφορα αντικείμενα υψηλής αξίας, όπως πολυτελή ρολόγια, κοσμήματα και επώνυμα είδη ένδυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές εμφανίστηκαν διατεθειμένοι να καταβάλουν το συμφωνημένο ποσό σε μετρητά και η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε χωρίς να προκαλέσει αρχικά υποψίες. Μάλιστα, τα χρήματα ελέγχθηκαν με ειδικό μηχάνημα καταμέτρησης κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Λίγο αργότερα, όμως, ο έμπειρος επιθετικός διαπίστωσε ότι είχε πέσει θύμα της γνωστής απάτης με την ονομασία «Rip Deal». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να αντικαταστήσουν τον χαρτοφύλακα που περιείχε τα χρήματα κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

Ο έλεγχος που ακολούθησε αποκάλυψε ότι στον χαρτοφύλακα υπήρχαν μόλις τρία γνήσια χαρτονομίσματα των 100 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό αποτελούνταν από πλαστά χαρτονομίσματα χωρίς καμία πραγματική αξία.

Ο Λούκας Πέρεθ απευθύνθηκε άμεσα στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν έρευνα για την υπόθεση και προχώρησαν στη σύλληψη δύο υπόπτων στη Μαδρίτη. Την ίδια στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα, καθώς οι Αρχές ερευνούν πιθανή δράση οργανωμένου κυκλώματος.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις ισπανικές Αρχές να επιχειρούν να ρίξουν φως σε μία υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση στον χώρο του ποδοσφαίρου στην Ισπανία.