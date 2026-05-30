Οι αλλαγές που… άλλαξαν την ιστορία του Champions League!

Η Άρσεναλ αντιμετωπίζει την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη και ευελπιστεί στην κατάκτηση του πρώτου Κυπέλλου Πρωταθλητριών της ιστορίας της.

Την τελευταία φορά που είχε βρεθεί μέχρι το τέλος της διαδρομής… πληγώθηκε από τη Μπαρτσελόνα και τον Τζουλιάνο Μπελέτι που είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι, σκοράροντας το νικητήριο τέρμα, χαρίζοντας παράλληλα το τρόπαιο στους «Μπλαουγκράνα».

Το OnSports κάνει… βουτιά στο παρελθόν και παρουσιάζει τους «χρυσούς» σκόρερ σε τελικούς που δεν ξεκίνησαν... εντεκαδάτοι, ωστόσο σκόραραν και έμειναν στην ιστορία.

1971 Άγιαξ - Παναθηναϊκός 2-0

Το πρώτο ιστορικό παράδειγμα ήρθε το 1971. Στον τελικό Άγιαξ – Παναθηναϊκός στο Γουέμπλεϊ, ο Άριε Χάαν που μετέπειτα πέρασε από το ελληνικό ποδόσφαιρο ως προπονητής σε ΠΑΟΚ και Πανηλειακό, πέρασε ως αλλαγή στο ημίχρονο και σκόραρε στο 87’, σημειώνοντας το πρώτο γκολ από παίκτη που δεν ξεκίνησε βασικός σε τελικό της διοργάνωσης.

1987 Μπάγερν Μονάχου – Πόρτο 1-2

Χρειάστηκαν 16 χρόνια για να ξαναδούμε παίκτη που έχει περάσει αλλαγή να σκοράρει σε τελικό. Συγκεκριμένα το 1987 στον τελικό Μπάγερν Μονάχου – Πόρτο, ο Ζουάρι εισήλθε στο παιχνίδι στο ημίχρονο και στο 80' λεπτό σκόραρε το νικητήριο τέρμα , διαμορφώνοντας το 2-1, χαρίζοντας παράλληλα και το πρώτο κύπελλο Πρωταθλητριών στην ιστορία των «Δράκων».

1995 Άγιαξ – Μίλαν 1-0

Οκτώ χρόνια αργότερα στον τελικό μεταξύ Άγιαξ και Μίλαν έμελλε να γραφτεί ιστορία. Ο 18χρονος Πάτρικ Κλάιφερτ μπαίνει στον αγώνα στο 70’ και σκοράρει στο 85’ δίνοντας το τρόπαιο στον Άγιαξ, με τον ίδιο να γίνεται ο νεότερος παίκτης μέχρι και σήμερα που σκοράρει σε τελικό Champions League/ Κύπελλο Πρωταθλητριών.

1997 Μπορούσια Ντόρτμουντ – Γιουβέντους 3-1

Δύο χρόνια αργότερα το 1997, ο τελικός Ντόρτμουντ – Γιουβέντους (3-1) έμελλε να μείνει στην ιστορία καθώς για πρώτη φορά, δύο αλλαγές σκόραραν στον ίδιο τελικό. Ο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο μπήκε στο ημίχρονο και μείωσε σε 2-1 στο 65’, ενώ ο Λαρς Ρίκεν πέρασε στο 70’ και χρειάστηκε μόλις ένα λεπτό για να σκοράρει, «σφραγίζοντας» το μοναδικό τρόπαιο Champions League για τη γερμανική ομάδα.

1999 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπάγερν Μονάχου 2-1

Μέχρι το 90’, οι Βαυαροί αγκάλιαζαν το τρόπαιο με τα «μεγάλα αυτιά» στον τελικό της Βαρκελώνης. Ο Άλεξ Φέργκιουσον όμως είχε ρίξει στο παιχνίδι τον Τέντι Σέρινγχαμ και τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Σέρινγχαμ ισοφάρισε και στο 93’, ο Σόλσκιερ, από ασίστ του Σέρινγχαμ, ολοκλήρωσε μια από τις πιο απίθανες ανατροπές στην ιστορία της διοργάνωσης, με τις δύο αλλαγές να συνδυάζονται για το τελευταίο γκολ.

2004 Μονακό – Πόρτο 0-3

Το 2004, στον τελικό Μονακό - Πόρτο 0-3, ο Ζοσέ Μουρίνιο έριξε στο 60’ τον Ρώσο Ντμίτρι Αλένιτσεφ, ο οποίος στο 75’ έκανε το 3-0 και έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη των Πορτογάλων.

2005 Μίλαν – Λίβερπουλ 3-3

Το 2005, στον πιο επικό τελικό όλων των εποχών στην Κωνσταντινούπολη, ο Βλάντιμιρ Σμίτσερ μπήκε αναγκαστικά νωρίς, στο 23’ στη θέση του Χάρι Κιούελ, και μείωσε σε 3-2 στο 56’, βάζοντας φωτιά σε μια ανατροπή που έμελλε να μείνει στο πάνθεον των τελικών.

2006 Μπαρτσελόνα – Άρσεναλ 2-1

Το 2006, ο Τζουλιάνο Μπελέτι μπήκε στο 71’ του τελικού Μπαρτσελόνα – Άρσεναλ και στο 80’ σκόραρε το γκολ που χάρισε το δεύτερο τρόπαιο Champions League στους «Μπλαουγκράνα».

2016 Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

Το 2016 στον «εμφύλιο» της Μαδρίτης, ο Γιανίκ Καράσκο, αλλαγή του Ντιέγκο Σιμεόνε στο ημίχρονο, ισοφάρισε στο 80’, στέλνοντας το ματς στην παράταση και έπειτα στα πέναλτι, με την Ατλέτικο να γεύεται το πικρό ποτήρι της ήττας.

2017 Γιουβέντους – Ρεάλ Μαδρίτης 1-4

Το 2017, ο 20χρονος Μάρκο Ασένσιο σφράγισε στο 90’ τη νίκη της Ρεάλ επί της Γιουβέντους και ταυτόχρονα το δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο Champions League για τους «Μερένγκες».

2018 Ρεάλ Μαδρίτης - Λίβερπουλ 3-1

Στον τελικό του Κιέβου το 2018 το άστρο του Γκάρεθ Μπέιλ έλαμψε, με τον Ουαλό να μπαίνει στο 61’, να σκοράρει δύο φορές –με αποκορύφωμα το μυθικό ψαλιδάκι– και να γίνεται ο πρώτος παίκτης που μπαίνει αλλαγή σε τελικό και πετυχαίνει 2+ γκολ.

2019 Τότεναμ – Λίβερπουλ 0-2

Η Λίβερπουλ ένα χρόνο μετά την ήττα από τη Ρεάλ, επανήλθε σε τελικό Champions League με αντίπαλο αυτή τη φορά την Τότεναμ. Ο Ντιβόκ Οριγκί διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για τους «ρεντς», έχοντας μπει στο παιχνίδι στο 58’ για να «σφραγίσει» το έκτο τρόπαιο για την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.

2025 Παρί Σεν Ζερμέν – Ίντερ 5-0

Στον πιο πρόσφατο τελικό είχαμε τον 19χρονο Σένι Μαγιουλού να μπαίνει στο 84’ και δύο λεπτά αργότερα να διαμορφώνει το τελικό 5-0 για τους «Παριζιάνους» οι οποίοι πανηγύρισαν το πρώτο τους τρόπαιο Champions League στην ιστορία.

Λέτε να έχουμε νέο... entry στη λίστα στον τελικό της Βουδαπέστης;