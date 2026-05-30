Ο δρόμος της Παρί προς τον τελικό: Από την αμφισβήτηση της League Phase στην εκτόξευση των νοκ-άουτ

Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται μόλις 90' λεπτά μακριά από το να γράψει ιστορία και να αναδειχθεί Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη διαδοχική χρονιά, μετά την περσινή κατάκτηση που φαίνεται να άνοιξε για τα καλά την... όρεξη στη Γαλλική ομάδα. Ωστόσο, η φετινή διαδρομή μέχρι τον μεγάλο τελικό της «Puskás Aréna» κόντρα στην Άρσεναλ, δεν ήταν... στρωμένη με ροδοπέταλα.

Το ρόλερ κόστερ ανάμεσα σε League Phase και νοκ-άουτ

Οι πρωταθλητές Ευρώπης μπήκαν κάπως... μπλαζέ στη φετινή διοργάνωση, με το νέο format του Champions League να μην αφήνει περιθώρια για λάθος. Η Παρί το ένιωσε για τα καλά στο πετσί της και παρά το γεγονός ότι οι Γάλλοι είχαν την κορυφαία επίθεση της διοργάνωσης με 21 γκολ (μόνο η Άρσεναλ είχε περισσότερα με 23), η έλλειψη ελέγχου και ισορροπίας τούς κόστισε ακριβά.

Με συνολικό απολογισμό 4 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε περιορίστηκε στην 11η θέση της βαθμολογίας και αντί για την απευθείας πρόκριση στους «16», οι Παριζιάνοι βρέθηκαν στην ψυχοφθόρα διαδικασία των knockout playoffs του Φεβρουαρίου, με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να τίθεται αντιμέτωπη με τη Μονακό στον γαλλικό «εμφύλιο».

Κόντρα στους «Μονεγάσκους» η Παρί μπορεί να δυσκολεύτηκε, όμως σε ένα ζευγάρι-ροντέο, έδειξε χαρακτήρα και με συνολικό σκορ 5-4 (3-2 εκτός, 2-2 εντός) πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, με τον Ντεζιρέ Ντουέ να κάνει πράγματα και θαύματα, σκοράροντας «ντοπιέτα» στην αναμέτρηση του «Λουί Ντε».

Στη φάση των «16» περίμενε η Τσέλσι, με τους «μπλε» του Λονδίνου να αποδεικνύονται εύκολη λεία για την Παρί καθώς το εκκωφαντικό 8-2 συνολικό σκορ (5-2 στο Παρίσι, 3-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ») τα λέει όλα όσο αναφορά το ζευγάρι.

Στα προημιτελικά οι μηχανές ζεστάθηκαν για τα καλά, με την Παρί να συναντά τη Λίβερπουλ και με δύο «καθαρές» νίκες (2-0 μέσα-έξω), απέδειξε ότι πλέον είχε βρει την τέλεια ανασταλτική της λειτουργία και αρχίζει να... ρολάρει.

Ο ημιτελικός του αιώνα με τη Μπάγερν

Αν οι προηγούμενοι γύροι έδειξαν ένα δείγμα γραφής για την Παρί, οι ημιτελικοί κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου έμμελε να μείνουν στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το πρώτο ματς στο «Παρκ ντε Πρενς» ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες να σκοράρουν συνολικά 9 γκολ! Η Παρί επικράτησε με 5-4, χάρη σε όργια των Κβίτσα Κβαρατσχέλια και Ουσμάν Ντεμπελέ (από δύο γκολ ο καθένας), με τους Γάλλους να αντέχουν την πίεση των Βαυαρών στη ρεβάνς, αποσπώντας την ισοπαλία (1-1) και με συνολικό σκορ 6-5 τσέκαραν το εισιτήριο για τη Βουδαπέστη.

Ο «μαγικός» Κβαρατσχέλια και το back-to-back

Μεγάλος πρωταγωνιστής σε αυτή την τρελή πορεία προς τον τελικό δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια. Ο «Κβαραντόνα» διανύει μαγική χρονιά κα στη φετινή διοργάνωση έχει σκοράρει μέχρι στιγμής 10 τέρματα, ενώ έχει μοιράσει και έξι ασίστ. Σε συνδυασμό με τον κάτοχο της χρυσής μπάλας, Ουσμάν Ντεμπελέ στο απέναντι «φτερό», η επίθεση της Παρί κυριολεκτικά... τρομάζει, διαλύοντας τις αντίπαλες άμυνες.

Μετά την κατάκτηση του 2025 κόντρα στην Ίντερ, η Παρί Σεν Ζερμέν απέχει πλέον ένα παιχνίδι από το να γίνει η απόλυτη κυρίαρχος, συνεχίζοντας τη δυναστεία που έχει οραματιστεί ο Λουίς Ενρίκε. Και όπως είπε ο Ισπανός στη συνέντευξη τύπου πριν τον τελικό: «Το κίνητρο είναι ακόμα πιο δυνατό φέτος».