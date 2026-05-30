Champions League: Η πορεία της Άρσεναλ μέχρι τον τελικό της Βουδαπέστης

Στη Βουδαπέστη χτυπά η καρδιά του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν να διασταυρώνουν τα ξήφη τους στην «Puskas Arena» το απόγευμα του Σαββάτου (30/5, 19:00) στον πρώτο αγγλογαλλικό τελικό στην ιστορία του Champions League.

The match ball is on display prior to the MD-1 press conferences for the Champions League final soccer match between Paris Saint-Germain (PSG) and Arsenal, in Budapest, Friday 29, 2026. (Franck Fife, Pool Photo via AP) POOL AFP

Οι Λονδρέζοι θα διεκδικήσουν το πρώτο τρόπαιο Champions League στην ιστορία τους, 21 χρόνια μετά την τελευταία τους ανεπιτυχή προσπάθεια κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Πώς όμως έφτασαν οι «κανονιέρηδες» να διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο;

Το μονοπάτι της Άρσεναλ προς τον τελικό του Champions League 2025-26

Το απόλυτο «8 στα 8» στη League Phase

Το απόλυτο 8/8 έκανε η Άρσεναλ στην πρώτη φάση της League Phase, συγκεντρώνοντας 24 από βαθμούς στον ενιάιο όμιλο και έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης που το πετυχαίνει.

Μάλιστα οι «κανονιέρηδες» κράτησαν ανέπαφη την εστία τους στα παιχνίδια με Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ολυμπιακό, Ατλέτικο Μαδρίτης και Σλάβια Πράγας, γεγονός που αποδεικνύει την αμυντική σταθερότητα των Λονδρέζων (και) στην Ευρώπη.

Ακολούθησαν εκτός έδρας νίκες επί της Κλαμπ Μπριζ και της φιναλίστ του 2025, Ίντερ, με τις υποχρεώσεις στη League Phase να ολοκληρώνονται με το τελικό 3-2 επί της Καϊράτ Αλμάτι να σφραγίζει την πρωτιά.

Φάση των «16»:

Η κατάκτηση της πρώτης θέσης γλίτωσε την Άρσεναλ έναν γύρο, με τη Λεβερκούζεν στη φάση των «16» να αποδεικνύεται σκληρό καρύδι, βάζοντας δύσκολα στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα.

Το 1-1 της «Μπάι Αρένα» άφησε τα πάντα ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς στο «Έμιρειτς», με τα τέρματα των Έζε και Ντέκλαν Ράις να κλειδώνουν την πρόκριση στα προημιτελικά.

Προημιτελικά: Με το... αγαπημένο 1-0 στην επόμενη φάση

Εμπόδιο για την πρόκριση στα ημιτελικά ήταν η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη, με την Άρσεναλ να αποδρά από το πρώτο παιχνίδι του «Ζοσέ Αλβαλάδε» χάρη σε γκολ του Κάι Χάβερτς πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, με τον Γερμανό να γίνεται ο ήρωας της τελευταίας στιγμής.

Η ρεβάνς στην Αγγλία κύλησε ομαλά, με την Άρσεναλ να κρατάει για ακόμη ένα παιχνίδι το μηδέν στην άμυνα, σφραγίζοντας παράλληλα το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Ημιτελικά: Επιστροφή μετά από 21 χρόνια

Το τελευταίο εμπόδιο για την επιστροφή στον τελικό ήταν η σκληροτράχηλη Ατλέτικο Μαδρίτης του Ντιέγκο Σιμεόνε, η οποία ερχόταν με... φόρα από την τεράστια πρόκριση επί της Μπαρτσελόνα στους «8». Το πρώτο παιχνίδι στην ισπανική πρωτεύουσα μόνο εύκολο δεν ήταν με δύο πέναλτι εκατέρωθεν να διαμορφώνουν το τελικό 1-1 και να αφήνουν τα πάντα ανοικτά ενόψει του δευτέρου παιχνιδιού.

Εκεί ένα παιδί από τις ακαδημίες, ο Μπουκάγιο Σάκα έλυσε τον γρίφο, πετυχαίνοντας το τρίτο του τέρμα στην εφετινή διοργάνωση ένα λεπτό πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Το σκορ παρέμεινε μέχρι το φινάλε, με την Άρσεναλ να οδεύει για Βουδαπέστη και τον τελικό του UCL μετά από 22 ολόκληρα χρόνια.

Στον τελικό η Άρσεναλ θα παρουσιαστεί πάνοπλη, με μοναδική απουσία τον μεγάλος άτυχο της φετινής σεζόν, Μπέν Ουάϊτ.