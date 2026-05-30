Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ σε νέα ώρα | Που θα δείτε τον μεγάλο αγώνα!

Η UEFA προχωρά σε ακόμα μία διαφοροποίηση στον τελικό του Champions League, με τη σέντρα του Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ να είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Νέα δεδομένα φέρνει φέτος η UEFA στον τελικό του Champions League, αλλάζοντας μία συνήθεια που για χρόνια συνόδευε τη μεγαλύτερη βραδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η πρώτη σημαντική διαφοροποίηση είχε γίνει το 2010, όταν ο τελικός ανάμεσα στην Ίντερ και την Μπάγερν Μονάχου διεξήχθη Σάββατο αντί για Τετάρτη. Ακολούθησε το 2018 η αλλαγή στην ώρα έναρξης, με τον τελικό της Λίβερπουλ απέναντι στην Τότεναμ να ξεκινά στις 22:00 ώρα Ελλάδας, αντί για τις 21:45.

Φέτος, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία προχωρά σε ακόμα μία αλλαγή, μεταφέροντας τη σέντρα του μεγάλου τελικού τρεις ώρες νωρίτερα. Όπως έχει ανακοινωθεί εδώ και αρκετό καιρό, η αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με την Άρσεναλ στη Βουδαπέστη θα ξεκινήσει στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Έτσι, ο τελικός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα διεξαχθεί υπό το φως της ημέρας στην ουγγρική πρωτεύουσα, προσφέροντας μία διαφορετική εικόνα και εμπειρία σε σχέση με όσα είχαν συνηθίσει οι φίλαθλοι τα προηγούμενα χρόνια.

Ως εκ τούτου, όσοι σκοπεύουν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση μεταξύ των Λονδρέζων και των Παριζιάνων θα πρέπει να συντονιστούν αρκετά νωρίτερα στους τηλεοπτικούς τους δέκτες. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουν σημαντικό μέρος της δράσης και να βρεθούν μπροστά ακόμη και στην απονομή του τροπαίου.

Γιατί άλλαξε η ώρα του τελικού

Η UEFA είχε γνωστοποιήσει τη συγκεκριμένη αλλαγή στις 28 Αυγούστου 2025, επισημαίνοντας πως η απόφαση ελήφθη για συγκεκριμένους λόγους που σχετίζονται κυρίως με τη συνολική εμπειρία των φιλάθλων. Η διαφοροποίηση αφορά τόσο όσους θα παρακολουθήσουν τον τελικό από τις εξέδρες του γηπέδου όσο και εκείνους που θα τον δουν τηλεοπτικά.

Πού θα δείτε τον τελικό

Στην Ελλάδα ο τελικός του Champions League, Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ, θα έχει διπλή τηλεοπτική κάλυψη. Συγκεκριμένα, θα μεταδοθεί τόσο από το CosmoteSport1HD, όσο κι από το MEGA.