«Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Μπαστόνι»

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να είναι ενεργή στο μεταγραφικό παζάρι, δείχνοντας αποφασισμένη να ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ της.

Μετά τους Μπερνάρντο Σίλβα και Μαρκ Κουκουρέγια, οι Μαδριλένοι φέρονται να έχουν στρέψει πλέον το ενδιαφέρον τους στον Αλεσάντρο Μπαστόνι της Ίντερ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport», η «Βασίλισσα» έχει μπει δυναμικά στην κούρσα για την απόκτηση του Ιταλού στόπερ, με τις πρώτες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Η Ίντερ εμφανίζεται διατεθειμένη να εξετάσει το ενδεχόμενο παραχώρησης του 27χρονου αμυντικού, ωστόσο η τιμή εκκίνησης φέρεται να αγγίζει τα 70 εκατομμύρια ευρώ.