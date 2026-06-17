Ακόμα ένα «μπαμ» από τη Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε τον Μπερνάρντο Σίλβα

Η Ρεάλ Μαδρίτης επισημοποίησε την απόκτηση του Μπερνάρντο Σίλβα, προσθέτοντας στο δυναμικό της έναν από τους πιο ποιοτικούς και έμπειρους μεσοεπιθετικούς της ευρωπαϊκής σκηνής.

Ο 31χρονος Πορτογάλος ολοκλήρωσε τον κύκλο του στη Μάντσεστερ Σίτι, όπου αγωνίστηκε για εννέα χρόνια κατακτώντας πλήθος τίτλων, και μετακομίζει πλέον στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» ως ελεύθερος. Η συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπει συνεργασία μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Παρά το ενδιαφέρον που υπήρξε από άλλους κορυφαίους ισπανικούς συλλόγους, ο διεθνής άσος επέλεξε τελικά τη Ρεάλ, θεωρώντας πως το πρότζεκτ που του παρουσιάστηκε ταίριαζε περισσότερο στις φιλοδοξίες του.

Καθοριστική στην εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να ήταν η παρέμβαση του Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος επικοινώνησε προσωπικά με τον συμπατριώτη του και του ανέλυσε το πλάνο της ομάδας για τα επόμενα χρόνια, καθώς και τον ρόλο που προορίζεται να έχει στο νέο αγωνιστικό οικοδόμημα των «μερένχες».