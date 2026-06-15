Επίσημο το «μπαμ»: Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε τον Κουκουρέγια

Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνάς της, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Μαρκ Κουκουρέγια.

Ο Ισπανός διεθνής μπακ αναμένεται να ενσωματωθεί στο δυναμικό των «μερένχες» αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με όλες τις λεπτομέρειες της μεταγραφής να έχουν διευθετηθεί.

Η Ρεάλ αναζητούσε εδώ και καιρό μία αξιόπιστη λύση για τη συγκεκριμένη θέση, καθώς οι επιλογές που είχε στη διάθεσή της τα τελευταία χρόνια δεν κατάφεραν να προσφέρουν την απαιτούμενη σταθερότητα και συνέπεια.

Με την προσθήκη του Κουκουρέγια, η «βασίλισσα» ενισχύει σημαντικά το αμυντικό της σύνολο, αποκτώντας έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο και παρουσία τόσο στην Premier League, όσο και στην εθνική Ισπανίας.