Οριστικό: Σίγουρα με τρεις ομάδες σε League Phase η Ελλάδα

Η Ελλάδα εξασφάλισε ήδη τρεις ομάδες σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Τα δεδομένα για την ευρωπαϊκή παρουσία των ελληνικών ομάδων τη νέα σεζόν αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν, με την Ελλάδα να έχει ήδη εξασφαλίσει τρεις εκπροσώπους σε League Phase ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Οι εξελίξεις προέκυψαν μετά τη νέα ανακατανομή των ευρωπαϊκών θέσεων που επηρέασε τον Ολυμπιακό, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν έναν προκριματικό γύρο στο League Path του Champions League και θα ξεκινήσουν πλέον την πορεία τους από τον τρίτο προκριματικό.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες παρουσίας περισσότερων ελληνικών ομάδων στις κύριες φάσεις των διοργανώσεων και ουσιαστικά «κλειδώνει» ήδη τρεις συμμετοχές.

Ποιες ομάδες έχουν εξασφαλισμένη θέση

Η ΑΕΚ έχει ήδη εξασφαλίσει ότι θα βρεθεί είτε στη League Phase του Champions League είτε σε εκείνη του Europa League.

Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε πως στη χειρότερη περίπτωση θα αγωνιστεί στη League Phase του Europa League, ενώ παραμένει ανοιχτό και το σενάριο του Champions League.

Την ίδια στιγμή, ο ΟΦΗ έχει «κλειδώσει» θέση είτε στο Europa League είτε στο Conference League.

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, οι οποίοι καλούνται να ολοκληρώσουν τη δουλειά ώστε η Ελλάδα να πετύχει το απόλυτο 5/5.

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια των ελληνικών ομάδων

ΑΕΚ: Playoffs Champions League – Champions Path

Ολυμπιακός: Τρίτος προκριματικός γύρος – League Path

ΟΦΗ: Playoffs Europa League

ΠΑΟΚ: Δεύτερος προκριματικός γύρος Europa League

Παναθηναϊκός: Δεύτερος προκριματικός γύρος Conference League

