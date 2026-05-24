Ολυμπιακός: Πήρε το «δώρο» της Άστον Βίλα και γλυτώνει γύρο στο CL - Οι πιθανοί αντίπαλοι
Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Ολυμπιακό, με την Άστον Βίλα να κάνει το χατίρι στους «ερυθρόλευκους» και να εξασφαλίζει εισιτήριο Champions League από το πρωτάθλημά της. Έτσι η ομάδα του Πειραιά θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της πορεία από τον τρίτο προκριματικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι πιθανοί αντίπαλοι.
Την 4η θέση στο αγγλικό πρωτάθλημα εξασφάλισε η Άστον Βίλα, με τον Ολυμπιακό να χαμογελά καθώς το περίφημο rebalancing (ανακατανομή θέσεων) που προβλέπεται για τον κάτοχο του Europa League, γλυτώνει έναν γύρο στους ερυθρόλευκους στην καλοκαιρινή προκριματική τους πορεία στο Champions League
Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας παίρνει το απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League, ενώ η Μπόντο Γκλιμτ και ο Ολυμπιακός κερδίζουν έναν γύρο και ανεβαίνουν απευθείας στον τρίτο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης!
Στην κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου οι «ερυθρόλευκοι» θα βρίσκονται στο γκρουπ των ισχυρών, ενώ αν προκριθούν στα playoffs, θα τοποθετηθούν στους ανίσχυρους.
Ο χάρτης των προκριματικών και οι πιθανοί αντίπαλοι
Τρίτος Προκριματικός Γύρος
Ισχυροί
Λιόν (Γαλλία) – 65.750
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – 64.000
Ολυμπιακός (Ελλάδα) – 62.250
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – 57.750
Ανίσχυροι (Πιθανοί Αντίπαλοι Ολυμπιακού)
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) – 48.000
Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – 38.250
Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) – 28.000
Ναϊμέχεν (Ολλανδία) – 13.585
Playoffs
Ισχυροί (Πιθανοί Αντίπαλοι Ολυμπιακού)
Ζευγάρι που περιλαμβάνει τη Λιόν – 65.750
Ζευγάρι που περιλαμβάνει τη Μπόντο Γκλιμτ – 64.000
Ανίσχυροι
Ζευγάρι που περιλαμβάνει τον Ολυμπιακό – 62.250
Ζευγάρι που περιλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε – 57.750