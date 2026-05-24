Ολυμπιακός: Πήρε το «δώρο» της Άστον Βίλα και γλυτώνει γύρο στο CL - Οι πιθανοί αντίπαλοι

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Ολυμπιακό, με την Άστον Βίλα να κάνει το χατίρι στους «ερυθρόλευκους» και να εξασφαλίζει εισιτήριο Champions League από το πρωτάθλημά της. Έτσι η ομάδα του Πειραιά θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της πορεία από τον τρίτο προκριματικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι πιθανοί αντίπαλοι.

Ολυμπιακός: Πήρε το «δώρο» της Άστον Βίλα και γλυτώνει γύρο στο CL - Οι πιθανοί αντίπαλοι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την 4η θέση στο αγγλικό πρωτάθλημα εξασφάλισε η Άστον Βίλα, με τον Ολυμπιακό να χαμογελά καθώς το περίφημο rebalancing (ανακατανομή θέσεων) που προβλέπεται για τον κάτοχο του Europa League, γλυτώνει έναν γύρο στους ερυθρόλευκους στην καλοκαιρινή προκριματική τους πορεία στο Champions League

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας παίρνει το απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League, ενώ η Μπόντο Γκλιμτ και ο Ολυμπιακός κερδίζουν έναν γύρο και ανεβαίνουν απευθείας στον τρίτο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης!

Στην κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου οι «ερυθρόλευκοι» θα βρίσκονται στο γκρουπ των ισχυρών, ενώ αν προκριθούν στα playoffs, θα τοποθετηθούν στους ανίσχυρους.

Ο χάρτης των προκριματικών και οι πιθανοί αντίπαλοι

Τρίτος Προκριματικός Γύρος

Ισχυροί

Λιόν (Γαλλία) – 65.750

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – 64.000

Ολυμπιακός (Ελλάδα) – 62.250

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – 57.750

Ανίσχυροι (Πιθανοί Αντίπαλοι Ολυμπιακού)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) – 48.000

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – 38.250

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) – 28.000

Ναϊμέχεν (Ολλανδία) – 13.585

Playoffs

Ισχυροί (Πιθανοί Αντίπαλοι Ολυμπιακού)

Ζευγάρι που περιλαμβάνει τη Λιόν – 65.750

Ζευγάρι που περιλαμβάνει τη Μπόντο Γκλιμτ – 64.000

Ανίσχυροι

Ζευγάρι που περιλαμβάνει τον Ολυμπιακό – 62.250

Ζευγάρι που περιλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε – 57.750

COMMENTS
LATEST NEWS
20:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Σίγουρα με τρεις ομάδες σε League Phase η Ελλάδα

20:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ενδιαφέρον από Πάλας και Λεβερκούζεν για Ιραόλα»

20:14 CHAMPIONS LEAGUE

Ολυμπιακός: Πήρε το «δώρο» της Άστον Βίλα και γλυτώνει γύρο στο CL - Οι πιθανοί αντίπαλοι

20:09 EUROLEAGUE

Βρούτσης για ΣΕΦ: «Η ελληνική Πολιτεία θα καταβάλει την απαραίτητη δαπάνη για πραγματικό στολίδι»

20:06 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Παρελθόν από την «Ένωση» ο Ρομπέρτο Περέιρα

19:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Κατέκτησε και το Κύπελλο στα 100 χρόνια του ο «Δικέφαλος»

19:39 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Σύλληψη σεκιούριτι γιατί έβαζε κόσμο χωρίς εισιτήριο

19:05 EUROLEAGUE

Ερυθρός Αστέρας: Τέλος και επίσημα ο Ομπράντοβιτς

18:57 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Ένταση στο Telekom Center Athens – Προσπάθεια εισόδου χωρίς εισιτήρια

18:44 EUROLEAGUE

EuroLeague Final Four 2026, Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για τον τελικό

18:44 EUROLEAGUE

Ριζικές αλλαγές στη Μπαρτσελόνα: Αποχωρεί από τη θέση του GM ο Ναβάρο

18:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκίνηση στο Άνφιλντ: Φωτογραφήθηκαν με τα τρόπαια οι Σαλάχ και Ρόμπερτσον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας