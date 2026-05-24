Ολυμπιακός: Πήρε το «δώρο» της Άστον Βίλα και γλυτώνει γύρο στο CL - Οι πιθανοί αντίπαλοι

Την 4η θέση στο αγγλικό πρωτάθλημα εξασφάλισε η Άστον Βίλα, με τον Ολυμπιακό να χαμογελά καθώς το περίφημο rebalancing (ανακατανομή θέσεων) που προβλέπεται για τον κάτοχο του Europa League, γλυτώνει έναν γύρο στους ερυθρόλευκους στην καλοκαιρινή προκριματική τους πορεία στο Champions League

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας παίρνει το απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Champions League, ενώ η Μπόντο Γκλιμτ και ο Ολυμπιακός κερδίζουν έναν γύρο και ανεβαίνουν απευθείας στον τρίτο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης!

Στην κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου οι «ερυθρόλευκοι» θα βρίσκονται στο γκρουπ των ισχυρών, ενώ αν προκριθούν στα playoffs, θα τοποθετηθούν στους ανίσχυρους.

Ο χάρτης των προκριματικών και οι πιθανοί αντίπαλοι

Τρίτος Προκριματικός Γύρος

Ισχυροί

Λιόν (Γαλλία) – 65.750

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) – 64.000

Ολυμπιακός (Ελλάδα) – 62.250

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – 57.750

Ανίσχυροι (Πιθανοί Αντίπαλοι Ολυμπιακού)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) – 48.000

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) – 38.250

Νικητής ζευγαριού που περιλαμβάνει τη Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) – 28.000

Ναϊμέχεν (Ολλανδία) – 13.585

Playoffs

Ισχυροί (Πιθανοί Αντίπαλοι Ολυμπιακού)

Ζευγάρι που περιλαμβάνει τη Λιόν – 65.750

Ζευγάρι που περιλαμβάνει τη Μπόντο Γκλιμτ – 64.000

Ανίσχυροι

Ζευγάρι που περιλαμβάνει τον Ολυμπιακό – 62.250

Ζευγάρι που περιλαμβάνει τη Φενέρμπαχτσε – 57.750