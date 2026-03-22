Premier League: Η Σάντερλαντ «βασίλισσα» στο ντέρμπι του βορρά

Onsports Team

Οι «μαυρόγατες» με γκολ στο 90’ έφυγαν νικήτριες από την έδρα της Νιούκαστλ στο ντέρμπι της βόρειας Αγγλίας.

Η αναμέτρηση της Νιούκαστλ με την Σάντερλαντ σημαδεύτηκε από μεγάλης έκτασης επεισόδια. Στο αγωνιστικό σκέλος της αναμέτρησης, οι «μαυρόγατες» πλήγωσαν τις «καρακάξες». Μετά την ήττα με 7-2 από την Μπαρτσελόνα, η Νιούκαστλ βίωσε και την ήττα στο ντέρμπι της βόρειας Αγγλίας, με γκολ στο 90’!

Οι φιλοξενούμενοι με γκολ του Μπρόμπεϊ στο 90’, θριάμβευσαν στην έδρα της μεγάλης τους αντιπάλου με σκορ 2-1. Αποτέλεσμα που ήρθε με ανατροπή, καθώς η Νιούκαστλ προηγήθηκε στο 10’ με τον Γκόρντον και ο Ταϊμπί είχε ισοφαρίσει στο 57’.

Με το αποτέλεσμα αυτό μάλιστα, η Σάντερλαντ ανέβηκε στους 43 βαθμούς και προσπέρασε τη Νιούκαστλ που έμεινε στους 42.