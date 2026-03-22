Αγγλία: Άγρια επεισόδια πριν το Νιούκαστλ-Σάντερλαντ, σε κρίσιμη κατάσταση ένας οπαδός (vid)
Άγρια επεισόδια πριν από την έναρξη του τοπικού ντέρμπι της Βορειοανατολικής Αγγλίας μεταξύ της Νιούκαστλ και της Σάντερλαντ, με τις συγκρούσεις οπαδών να οδηγούν στον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια περιμετρικά του γηπέδου «St James’ Park».
Κατά τη διάρκεια των συμπλοκών, ένας οπαδός κατέρρευσε και χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ επί τόπου, προτού μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.
Επιπροσθέτως, κατά την άφιξη της αποστολής της Σάντερλαντ στο γήπεδο, το λεωφορείο της ομάδας δέχθηκε επίθεση με πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα.
?? Shocking scenes outside St James' Park. ?— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 22, 2026
Fights have broken out among fans, leaving one supporter in a serious condition.
CPR was administered on the spot before he was taken away by ambulance.
