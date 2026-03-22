Αγγλία: Άγρια επεισόδια πριν το Νιούκαστλ-Σάντερλαντ, σε κρίσιμη κατάσταση ένας οπαδός (vid)
Οnsports Team 22 Μαρτίου 2026, 15:57
Αγγλία: Άγρια επεισόδια πριν το Νιούκαστλ-Σάντερλαντ, σε κρίσιμη κατάσταση ένας οπαδός (vid)

Άγρια επεισόδια πριν από την έναρξη του τοπικού ντέρμπι της Βορειοανατολικής Αγγλίας μεταξύ της Νιούκαστλ και της Σάντερλαντ, με τις συγκρούσεις οπαδών να οδηγούν στον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια περιμετρικά του γηπέδου «St James’ Park».

Κατά τη διάρκεια των συμπλοκών, ένας οπαδός κατέρρευσε και χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ επί τόπου, προτού μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Επιπροσθέτως, κατά την άφιξη της αποστολής της Σάντερλαντ στο γήπεδο, το λεωφορείο της ομάδας δέχθηκε επίθεση με πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Κηφισιά: Με Περέιρα και Μάνταλο η «Ένωση» | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς
5 λεπτά πριν ΑΕΚ – Κηφισιά: Με Περέιρα και Μάνταλο η «Ένωση» | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός-ΑΕΛ: Με Ταρέμι οι "ερυθρόλευκοι" στην κορυφή!
6 λεπτά πριν Ολυμπιακός-ΑΕΛ: Με Ταρέμι οι "ερυθρόλευκοι" στην κορυφή!
SUPER LEAGUE
Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός: Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Μπενίτεθ
7 λεπτά πριν Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός: Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Μπενίτεθ
BASKET LEAGUE
Πανιώνιος-Παναθηναϊκός AKTOR 68-84: Ένας κανονικός Παναθηναϊκός 30 λεπτών, διέλυσε τον Πανιώνιο
24 λεπτά πριν Πανιώνιος-Παναθηναϊκός AKTOR 68-84: Ένας κανονικός Παναθηναϊκός 30 λεπτών, διέλυσε τον Πανιώνιο
Όλες οι ειδήσεις
